Cortesía Bravos FC Juárez



‘No nos podemos guardar nada’: Edy Horas antes del vital duelo contra Veracruz, el mediocampista de la escuadra fronteriza adelantó que saldrán con todo a la cancha en busca de los tres puntos en disputa Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 21 septiembre 2019 | 06:00

A máxima intensidad trabajó el equipo de los Bravos de Juárez y prácticamente está listo para encarar este domingo 22 de septiembre a los Tiburones Rojos de Veracruz, en duelo correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2019.



“El partido en contra de Veracruz es vital por varios factores, es un rival muy peligroso por todo lo que representa, por todo lo que está pasando, nosotros también queremos salir de ese bache en el que pudimos caer, porque a pesar de jugar bien los resultados no se nos han dado”, comentó Edy Brambila.



El jugador número 10 de Bravos reconoció que detalles, errores y desaciertos que han cometido en anteriores partidos les han costado resultados adversos, pero con el cuadro escualo es un buen parteaguas para comenzar a mantener una línea más prolongada de victorias.



Después de su duelo en contra de Cruz Azul la jornada anterior, Veracruz llegó a una racha de 35 partidos sin conocer la victoria, pero no deja de ser un rival de respeto.



“Es un equipo peligroso por muchas cosas, por el cambio de entrenador, no sabemos cómo van a llegar, entonces nosotros tenemos que salir igual como ha sido de local: agresivos, presionando, y si sale lo que planeamos toda la semana puede ser una gran ventaja para nosotros”, dijo Brambila.



Bravos cerrará su preparación este día, para el domingo afrontar en casa el duelo ante los Tiburones en el estadio Olímpico Benito Juárez.



“No nos podemos guardar nada, pensamos en el día a día y salir con todo para sacar los tres puntos. Estamos en una situación con pocos puntos y por eso debemos estar alertas, los últimos partidos hemos jugado bien, con buen trato de balón y entonces tenemos que seguir con esa confianza del técnico –Gabriel Caballero– y responder dentro del terreno de juego”, aseveró el mediocampista.



Ante la carga que viene a partir de esta jornada, con un cierre del mes de septiembre con mucha actividad para los Bravos, ya que en un periodo de seis días jugarán tres partidos (Veracruz, América y Necaxa), el trabajo físico de Bravos ha sido primordial.



“En esta semana que veníamos de un ciclo completo de preparación, incrementamos la carga de entrenamiento para que ellos puedan responder, y ahora que vienen semanas con doble partido hay que cuidar la recuperación más que en la carga de trabajo”, comentó Néstor Ibarra, preparador físico del equipo juarense.