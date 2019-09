Marco Tapia



No llega la victoria de Bravitas Con David Aponte como nuevo entrenador del equipo, FC Juárez femenil empata a cero goles con Centellas del Necaxa Alfonso Ocón / El Diario

martes, 10 septiembre 2019 | 06:00

Después de casi un mes, las Bravitas FC Juárez regresaron al estadio Olímpico Benito Juárez con un empate sin goles con las Centellas del Necaxa en la jornada 9 de la Liga MX femenil, partido que marcó el debut de David Aponte como director técnico del equipo juarense.



En un choque de equipos sotaneros, el conjunto fronterizo tomó el control del esférico durante los primeros minutos del partido, pero no logró generar jugadas de peligro en el arco de las Centellas.



Al minuto 11 las Bravitas intentaron acercarse a la portería rival a través de un tiro libre; Flor Rodríguez logró conectar el balón con un cabezazo, pero sin dirección a gol.



Poco a poco Necaxa inclinó la balanza y se apoderó de la posesión del balón a partir de los 20 minutos.



Las hidrocálidas desperdiciaron una seguidilla de tiros libres en campo rival para marcar el primer gol, pues la zaga juarense intervenía con faltas reiteradamente, incluso la delantera Rodríguez fue amonestada al minuto 34.



Dulce Alvarado fue la jugadora más desequilibrante de las Centellas en la primera parte; la necaxista realizó un tiro centro que cruzó toda el área de las Bravitas; posteriormente cobró un tiro libre muy cerca del área, pero el balón pasó por encima del arco de Silvia Machuca.



La jugada más peligrosa de la primera parte llegó hasta el minuto 45 a través de los pies de Silvia Elicerio, quien logró desprenderse de dos rivales para ingresar al área y rematar, pero el esférico también pasó encima del travesaño de la meta visitante por escasos centímetros.



La parte complementaria inició con el juego trabado en mediocampo hasta que Karen Fileto desbordó por la banda derecha al minuto 68 para ingresar al área y mandar un centro raso que Rodríguez remató, pero el balón terminó rebotado por la defensa necaxista.



Las Centellas intentaron a través de tiros de larga distancia, pero la arquera Machuca no tuvo problemas para resguardar su portería.



De nuevo una jugada desequilibrante por parte de Fileto al minuto 72 puso en peligro el arco de las visitantes, pero Rodríguez no golpeó adecuadamente de cabeza y el balón lo controló la guardameta Treviño.



Necaxa volvió a generar peligro al minuto 77 con un tiro libre que casi sorprendía a Machuca, ya que el balón dio un bote dentro del área chica sin ser tocado por alguna jugadora, pero la portera logró quedarse con el balón.



Las Bravitas estuvieron a punto de irse al frente con un remate de Martha Sáenz dentro del área que la arquera Treviño logró atajar al 78 para que el encuentro siguiera empatado sin goles.



El encuentro terminó sin anotaciones y, con ello se consumó el tercer empate del FC Juárez en lo que va del torneo, para llegar a tres puntos en nueve partidos disputados.



La futbolista juarense Emili Bautista disputó los 90 minutos con el equipo de Centellas, mientras que Naylea Martínez, también jugadora fronteriza, hizo su debut en el torneo al ingresar al campo en el minuto 88.