Tomada de internet



No hay nada perdido’: Mauri Pese a ubicarse en el último lugar de la tabla general (19), para el mediocampista de los Bravos de Juárez Carlos Mauri no hay nada perdido todavía con respecto a una potencial calificación a la Liguilla dentro de la Liga MX categoría Sub-20 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 22 septiembre 2019 | 06:00

Pese a ubicarse en el último lugar de la tabla general (19), para el mediocampista de los Bravos de Juárez Carlos Mauri no hay nada perdido todavía con respecto a una potencial calificación a la Liguilla dentro de la Liga MX categoría Sub-20.



Con treinta puntos por disputarse, el equipo juarense quiere sumar la mayor cantidad de unidades posibles, comenzando este día en el que reciben a los Tiburones Rojos de Veracruz. Este choque se dará a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Bravos y corresponde a la actividad de la décima fecha del Torneo Apertura 2019.



“El equipo está concentrado, mejor que en días anteriores y sin duda alguna que este partido ante Veracruz es muy importante para nosotros, entonces tenemos que tomarlo con mucha seriedad y responsabilidad”, comentó el dorsal número 183 del conjunto fronterizo.



Con ocho partidos jugados y una jornada de descanso, el equipo que dirige Tomás Campos se encuentra con una suma de cuatro puntos producto de un triunfo, un empate y seis derrotas.



“Todavía quedan jornadas por jugar y no hay que dar por perdido nada, creo que haciendo bien las cosas tenemos posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la temporada. El grupo está consciente de que la primera mitad del torneo no se mostró un buen rendimiento como hubiéramos querido, pero estamos trabajando en el día a día para mejorar”, señaló Mauri, quien lleva un gol en el presente campeonato.



Desde que le correspondió descansar en la fecha seis, Bravos no ha encontrado el triunfo. En la jornada siete perdió 3-1 con Puebla, una semana después cayó 4-0 en casa ante Monterrey y el fin de semana pasado fue superado por el León.



Su más reciente victoria la tuvo en la jornada cinco, el 18 de agosto, hace poco más de un mes, en la que se impuso por la mínima diferencia a los Gallos Blancos del Querétaro. El autor del único gol del encuentro fue obra precisamente de Carlos Mauri por la vía de la pena máxima.



“La categoría nos ha costado, ésa es la verdad, porque dimos el brinco muy rápido de Tercera División a una categoría en la que enfrentamos a equipos que cuentan con jugadores de primer nivel, que bajan de los primeros equipos. El nivel es muy distinto, pero tenemos que adaptarnos lo más rápido posible”, expresó.