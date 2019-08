Mexsport

Gustavo Velázquez sale de la cancha tras la derrota

No galopan… Ligan Bravos segunda derrota en Liga MX al caer ante Santos Eduardo Morán / El Diario

lunes, 29 julio 2019 | 06:00

Contrario a lo que ofrecieron hace una semana contra el Atlas, ayer los Bravos del FC Juárez se vieron como un equipo sin fortaleza ofensiva y con serias deficiencias en la defensa, lo que fue muy bien aprovechado por el Santos de Torreón que los derrotó con un contundente 3-0 en la jornada 2 de la Liga MX.



Con este resultado los Bravos ocupan el último lugar de la tabla general y el 16 en la tabla de cocientes.



“La verdad que no esperaba un partido como éste y nos salió todo mal. Nos superó el rival, el rival nos superó desde el principio”, declaró el técnico argentino Gabriel Caballero en la conferencia de prensa posterior al partido.



De entrada, Caballero presentó una alineación con cinco caras diferentes en relación al equipo que paró contra el Atlas. Los defensas Israel Jiménez y Gustavo Velázquez, el mediocampista Edy Brambila y los delanteros Darío Lezcano y Ángelo Sagal fueron las novedades.



El paraguayo Lezcano y el chileno Sagal, que llegaron como refuerzos para el Apertura 2019, fueron prácticamente dos aficionados más en todo el partido, excepto un centro que Lezcano no pudo rematar bien de cabeza en el corazón del área grande, cuando los juarenses ya perdían por tres.



A los 37 minutos del primer tiempo, Santos se había puesto arriba en el marcador con un gol de Gerardo Arteaga, pero la jugada fue revisada en el VAR y se determinó que Lozano le había robado el balón a Mauro Fernández con una falta en tres cuartos de cancha, por lo que la anotación fue invalidada.



En el segundo tiempo el equipo de la Comarca se mantuvo sin renunciar al ataque, mientras que los Bravos no encontraban la manera de hacer daño al equipo de Torreón. A eso se sumó la salida del capitán Jonathan Lacerda a los 33 minutos de acción por una molestia en el hombro izquierdo y de Edy Brambila a ’48, también por lesión. Fueron sustituidos por Elio Castro y Flavio Santos respectivamente.



A los 51 minutos de tiempo corrido el defensa de Bravos Alberto Acosta perdió un balón en medio campo que derivó un rápido contragolpe de los Guerreros, que movieron el balón de un lado a otro y dejaron mal parada a la defensa juarense hasta que Lozano mandó el balón al fondo de las redes.



Pasaron apenas 10 minutos para que el marcador se moviera de nueva cuenta en favor de los locales. Carlos Orrantia recibió el balón dentro del área por la lateral derecha, sin marca no dudó en mandar tiro raso hacia el poste derecho de Iván Vázquez Mellado para el 2-0.



El último clavo en el ataúd cayó al minuto 68 cuando Adrián Lozano recibió el balón en las afueras del área grande, ensayó su disparo y la pelota fue desviada por Castro.



El próximo domingo será el debut en casa de los Bravos ante los Diablos Rojos del Toluca, que esta jornada empataron a un gol con el Cruz Azul.