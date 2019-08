Mexsport



No esperábamos la derrota: Caballero Al equipo de Bravos se le ha dificultado jugar como visitante, y suman tres derrotas en el inicio del torneo Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 11 agosto 2019 | 06:00

Luego de la tercera derrota de Bravos en la Liga MX, y sin poder obtener un solo punto de visitante, el entrenador Gabriel Caballero aseveró que contra Cruz Azul, el conjunto juarense jugó bien durante 60 minutos.

“El análisis, después del partido, puede ser de lo que sentimos y de lo poco que vimos, pero ya después se hará una análisis más profundo. Creo que hemos hecho un buen partido durante 60 minutos, el gol que nos cae nos desanima un poco, pero igual creo que en el primer tiempo pudimos estar arriba en el marcador, igual en el inicio del segundo tiempo”, comentó el timonel de la escuadra fronteriza.

Con el resultado adverso Bravos se quedó estancado en tres unidades, producto de una sola victoria por tres descalabros; tiene dos goles a favor por seis en contra.

“Realmente no pudimos concretar, nos ha costado poder hacer gol de visitante, pero opciones otra vez generamos, eso me deja tranquilo; el equipo se había comportado bien, manejando las distintas circunstancias que se van presentando, pero la derrota la verdad no era lo que esperábamos”, expresó el estratega argentino.

El director técnico de Bravos no descartó que el tema de la altura de la Ciudad de México haya pegado en algunos de los jugadores, ya que en el inicio del partido el equipo juarense fue el que mayor peligro generó en el arco contrario.

“Puede ser que en algunos hubiera afectado el tema de la altura, probablemente, pero esas no son excusas. Hicimos bien las cosas en el inicio del primer tiempo y en el segundo tiempo llegamos bastante bien, pero el gol nos desanimó y en ese desanimo caímos en el desorden en la búsqueda de empatarlo y dejamos de tener la pelota. Hay que seguir trabajando, mejorando”, manifestó el entrenador.

Después del partido algunos jugadores regresaron a Ciudad Juárez y otros viajaron de la Ciudad de México a Cancún, para encarar este martes el segundo juego de la Copa MX ante el Atlante.

“De alguna manera estamos en un proceso de ese derecho de piso o de sentir que podemos competir contra cualquiera, entonces vamos en busca de esa seguridad, personalidad que le brinde a los jugadores esa tranquilidad que estamos en una institución importante y que a la larga los resultados serán como los imaginamos”, señaló Caballero.