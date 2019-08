Alfonso Ocón Guevara / El Diario



‘Necesitamos una victoria’ Las Bravitas enfrentan hoy a Puebla en el estadio Cuauhtémoc a las 11 am Alfonso Ocón Guevara / El Diario

domingo, 11 agosto 2019 | 06:00

Otro equipo que también busca su primera victoria es el de las Bravitas FC Juárez, que visitarán a La Franja del Puebla hoy en la jornada 5 de la Liga MX femenil, partido que arrancará en punto de las 11 de la mañana.

La defensora del conjunto fronterizo, Celeste Vidal, admitió que existe un poco de desesperación y de inquietud por conseguir el primer triunfo en este torneo de debut.

“Creo que todos queremos ganar. Entre nosotras, para sentirnos seguras de lo que estamos haciendo, necesitamos una victoria”, dijo la futbolista juarense.

Además, recalcó que se debe de erradicar la idea de que el equipo de las Bravitas es nuevo o novato, aunque son conscientes de que eso se puede conseguir con victorias y buen funcionamiento.

“Estamos haciendo lo posible para que en cada partido no se nos vea que somos las nuevas, no queremos que eso diga la liga al referirse a las Bravas”, declaró Celeste. “Queremos una victoria para poner en alto nuestro nombre y quitarnos de la cabeza que somos las novatas”, puntualizó.

Celeste Alejandra regresó a las canchas después de una lesión y su primer partido con la casaca del FC Juárez fue en la jornada 3 ante Morelia, por lo que solamente ha jugado dos de los cuatro partidos del equipo juarense.

“Físicamente me siente bien, los entrenamientos me han ayudado mucho. Los nervios me ganan un poco, ya tenía un año sin actividad, pero a aprovechar; me siento afortunada de estar entre el once titular”, explicó la exjugadora de Rayadas de Monterrey.

La Franja viene de perder sus últimos dos encuentros, ante las Tuzas del Pachuca y ante las Chivas del Guadalajara. Sin embargo, Celeste Alejandra sabe que en el futbol puede pasar y que es impredecible.

“Yo no hago de menos a un rival. Hay días en que se te puede dar bien un partido y hay otros que das pésimos partidos. Puebla es un buen equipo, todos son buenos contrincantes”, expresó.

El partido entre Puebla y Bravitas se jugará en el estadio Cuauhtémoc. Hasta el momento las Bravitas suman dos unidades, resultado de dos derrotas y dos empates en lo que va del torneo.