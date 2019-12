Agencia Mexsport



Navarro pelea por Rolán De forma contundente el presidente deportivo de Bravos, Álvaro Navarro, afirmó que el jugador uruguayo Diego Rolán pertenece en su totalidad al club fronterizo y no a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 15 diciembre 2019 | 06:00

De forma contundente el presidente deportivo de Bravos, Álvaro Navarro, afirmó que el jugador uruguayo Diego Rolán pertenece en su totalidad al club fronterizo y no a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.



“Desde que trajimos a Diego Rolán, nosotros lo veníamos siguiendo desde un año antes, pero había ciertas complicaciones con este jugador, ya que lo quería otras instituciones, como América y Tigres; nosotros competimos contra ellos y tuvimos la oportunidad de hacer algo diferente que a él lo convenció para venir acá”, comentó el dirigente.



“Diego nunca ha sido y pertenecido a Tigres, nunca. Eso fueron cosas que se fueron manejando, yo las entendí y no quise aclararlas porque hay una gran relación con Miguel Ángel Garza de la institución de Tigres”, añadió Navarro.



El dirigente reconoció que sí existe una relación importante y estrecha con el club universitario, pero, con respecto a Rolán, aseguró que Tigres no tuvo ninguna injerencia para que el futbolista sudamericano llegara a México y luego a Juárez.



“La relación que tenemos con Tigres ha sido tal, es extraordinaria, que en su momento se pudo llegar a pensar que Diego fue otro caso como los que se han dado con otros jugadores que tenemos aquí de Tigres, pero Diego nunca tuvo que ver y ni tendrá que ver con Tigres”, expresó.



Respecto a la situación contractual que este jugador uruguayo tiene con Bravos, declaró que el contrato vence en mayo, además de aseverar que hay varios equipos en la Liga MX interesados en sus servicios.



“Ahorita hay cuatro equipos que nos lo quieren comprar y otros que lo quieren contratar; el contrato de él vence en mayo, pero nosotros tenemos la opción de compra y la vamos a ejercer”, puntualizó.