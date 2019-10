Agencia Mexsport



Muestra Tena reservas No descarta que el club Guadalajara pueda estar en Liguilla, pero para eso necesita con carácter de urgente vencer este domingo a los Bravos aquí Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 25 octubre 2019 | 06:00

El entrenador de las Chivas, Luis Fernando Tena, quien tuvo un paso efímero con el equipo Cobras de Juárez (media temporada del torneo largo 1988-1989) cuando recién ascendió, no descarta que el club Guadalajara pueda estar en Liguilla, pero para eso necesita con carácter de urgente vencer este domingo a los Bravos aquí en la frontera.



“Estamos conscientes de que en Juárez será un partido especial por todo lo que representa y por lo mucho que ha mejorado. Sabemos que estamos rezagados tanto en el tema de la calificación, como en la tabla del porcentaje”, comentó Tena Garduño en conferencia de prensa en Guadalajara.



Con la llegada de Ricardo Peláez como director deportivo del Rebaño, el nombre del exdirector técnico de Rayados de Monterrey, Diego Alonso sonó para suplir a Luis Fernando en el banquillo cuando concluya el Apertura 2019.



Con cinco partidos en puerta, el club de Guadalajara tiene la oportunidad de evitar un quinto torneo al hilo sin acceder a la ‘Fiesta Grande’.



La siguiente prueba para Tena en el actual torneo, será contra Bravos. El fin de semana pasado empató a uno con Rayados de Monterrey, en calidad de visitante.



“Bravos ganó el fin de semana pasado en Pachuca, eso se dice fácil, pero es muy difícil conseguirlo. Han mejorado mucho, la gente de adelante tiene mucha capacidad y un bloque defensivo muy fuerte y estamos conscientes de que nos espera un partido durísimo”, declaró el timonel.



Chivas enfrentará a Bravos, uno de los nuevos integrantes del máximo circuito, después le vendrá Xolos de Tijuana como local y Toluca en el Nemesio Diez.



Cerrará la temporada con dos encuentros en casa frente a Querétaro y Veracruz respectivamente.



Con 13 unidades, los tapatíos ocupan el puesto 16, por lo que de los 15 puntos restantes necesitan prácticamente todos para asegurar su sitio en la fase final, de lo contrario, el tema porcentual seguirá siendo su único objetivo.



“Lo que a mí me toca como técnico es darle un gran funcionamiento al equipo, que se vea un equipo con una gran organización. Es un gran plantel, he encontrado más calidad de la que yo creía, entonces mi obligación como técnico es hacerlo que funcione como equipo dentro y fuera de la cancha. Tengo que imprimir un funcionamiento que nos dé resultados, obtener la mayor cantidad de puntos posible”, señaló el estratega