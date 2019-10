Mucho más que tres puntos

Mexsport



Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 06 octubre 2019 | 06:00

En un duelo vital y directo por el no descenso, los Bravos de Juárez reciben hoy al Atlético de San Luis en actividad de la cabalística fecha 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.



El choque entre los dos más recientes clubes que se integraron a la Primera División está programado para dar inicio a las 5 de la tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez.



La confrontación se adelantó una hora por razones que tienen que ver con la televisora que trasmite los juegos de local de los Bravos.



La escuadra juarense lleva tres partidos consecutivos sin derrota, mientras que el cuadro potosino tiene tres descalabros en fila.



“Será un partido donde la lucha será constante. San Luis viene de una seguidilla de resultados negativos, pero tiene un buen plantel, con buenos jugadores, vendrá a luchar. Nosotros tenemos que tener claridad para atacar y seguir siendo efectivos al frente”, comentó el entrenador Gabriel Caballero.



Bravos está consciente de que se acerca la recta final de la competencia y necesitan apretar el paso si quiere alcanzar puestos de Liguilla. Hoy ya está calificado a los octavos de final en la Copa MX, pero en la Liga se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general, sólo por encima de Veracruz.



“No dudo que será un partido difícil, que tenemos que trabajarlo y en base a ese esfuerzo encontraremos los espacios y poder sorprender a San Luis con nuestros ataques”, dijo el timonel del cuadro fronterizo.



En San Luis, medios de esa entidad, señalan que en el club ya hay focos rojos encendidos, al sumar cuatro derrotas consecutivas, tres en Liga y una en Copa, por lo que le es urgente obtener un buen resultado aquí en la frontera.



No hay duda de que el Atlético pasa por un mal momento en el terreno de juego y probablemente en el vestidor. Poco convincentes sonaron las razones que la directiva ofreció tras destituir de su cargo a Alfonso Sosa, más recientemente lo de la doctora Sayul Abud del Atlético de San Luis femenil y lo del cambio repentino de los abonos, entre muchas otros aspectos en el plantel.



Para Bravos no es nada nuevo recibir a un equipo con esa serie de complicaciones y malestares.



En la jornada 10 de la Liga MX enfrentó a unos alicaídos Tiburones Rojos de Veracruz, que llegaron a la frontera con el ánimo de llevarse los tres puntos para comenzar a repuntar, al final se fueron con las manos vacías y dos goles que firmaron la más reciente victoria del club juarense.