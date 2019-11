Motivado contra Tigres

Agencia Mexsport



sábado, 23 noviembre 2019 | 06:00

Tres puntos, que pueden ayudar bastante a Bravos de Juárez en el tema del cociente, son los que estarán en disputa e irán por ellos este domingo cuando enfrenten a los Tigres de la UANL, así lo aseguró el paraguayo Darío Lezcano.



“Queremos terminar bien el campeonato, siempre es bueno cerrar bien, además es en casa y para nosotros, para todo el equipo son muy importantes los tres puntos, que se queden aquí”, comentó el futbolista sudamericano.



Ayer, en el penúltimo día de entrenamiento, el conjunto fronterizo trabajó en el estadio Olímpico Benito Juárez, donde afinó detalles para el duelo ante el cuadro universitario, correspondiente a la jornada 19 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.



“Siempre es especial, siempre te motiva más enfrentar a un club grande como Tigres, porque también nosotros tenemos un buen equipo para pelear. Lastimosamente me duele no estar en otra situación, porque tuve errores que pudieron ayudar al equipo, pero ya pasó, ahora a pensar en el juego del domingo y luego en el próximo año”, señaló el seleccionado nacional por su país.



Durante la práctica los dirigidos por el estratega Gabriel Caballero realizaron ejercicios tácticos, técnicos y de definición.



“La verdad que el torneo me costó un poco, pero ya estoy más acostumbrado, ya que en Europa los torneos son mucho más largos, es totalmente diferente que aquí en México”, dijo Lezcano.



En 14 partidos en los que estuvo presente, Darío aportó cinco anotaciones; estuvo en la cancha un total de mil 201 minutos, fue expulsado en una ocasión y dicho cartón rojo lo mandó dos juegos a la congeladora.



“Creo que se hizo un buen trabajo con los compañeros en el ataque, son buenos jugadores. Para adaptarse no se necesitan hacer muchas cosas. Además me siento muy bien porque gracias a lo que se hizo con el equipo fui llamado a selección y estoy muy contento”, expresó el jugador guaraní.



Con respecto a la afición de Ciudad Juárez, Lezcano reconoció el gran apoyo que brindaron en el primer torneo de Bravos en Primera División.



“Los fans de Bravos son impresionantes, fue un gran apoyo en este primer torneo y queremos que sean para ellos los tres puntos en casa, en este cierre".