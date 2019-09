Cortesía Bravos FC Juárez



Momento soñado Tras su debut en Liga MX contra Veracruz Leandro Carrijo, delantero de FC Juárez, afirma que trabajó para ello por siete años Eduardo Morán / El Diario

martes, 24 septiembre 2019 | 06:00

Desde que llegó a México hace siete años una de sus metas era debutar en la Primera División. El domingo anterior por fin llegó la oportunidad para el brasileño Leandro Carrijo, uno de los mayores referentes en la corta historia de Bravos FC Juárez, equipo con el ahora ya sabe lo que es jugar en el máximo circuito del futbol mexicano.



“Primeramente agradezco a Dios y a la institución y el cuerpo técnico por esta oportunidad que me dieron”, dijo ayer Carrijo.



El delantero entró de cambio al minuto 84, estuvo solamente 10 minutos sobre la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez, pero el tiempo para él no importa.



“Vengo buscando eso hace tiempo, aun más aquí en Juárez que estamos ahí para luchar, buscar este momento, un momento muy especial. Un momento para mí que va a ser de recuerdo toda la vida porque desde cuando llegué a México hace siete años vengo buscando eso, debutar, jugar un partido de Primera División, por más que fue 10 minutos, pero eso vale por mucho tiempo, o sea, no me importa el tiempo, sí la oportunidad”, comentó.



El debut de Carrijo se vio enmarcado por el apoyo que le brindaron los aficionados juarenses en cuanto se dieron cuenta de que iba a entrar a la cancha.



“A la afición de mi parte sólo agradecer, todo lo que viví ayer –domingo– es el fruto del trabajo de cuatro años, no es de un día a otro. Son más de 70 goles, es un largo tiempo de estar buscando este momento y las muestras de apoyo de la afición es el reflejo de eso”, dijo.



Carrijo agregó que él es un hombre de fe, creyente y que siempre supo que tendría esta oportunidad. Por eso entró con todas las ganas, más allá del tiempo que le dieron y tenía que aprovecharlo al máximo.



“Nunca bajé la cara, siempre alenté a mis compañeros a jugar, todo partido es importante”, declaró.



Pero el festejo para Carrijo fue corto, pues prácticamente de inmediato él y todo el equipo tuvieron que cambiar el chip y pensar en el América, el rival de mañana.



“En el futbol la victoria o la derrota dura una noche, hoy –ayer– ya empezamos el trabajo para jugar contra el América y tenemos todo un público que nos apoya, que está con nosotros y somos fuertes en casa”, destacó.



-¿Ven este partido como revancha por lo que pasó en la final de Copa?



“Puede ser que sí o que no, pero todo es diferente porque es un partido de Liga, nosotros también los eliminamos en Copa”, finalizó.