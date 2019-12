Archivo / El Diario



La guardameta de las Bravas FC Juárez Gabriela Machuca levanta la mano para portar el gafete de capitana, luego de la baja de Karen Loya, al asegurar que le gustaría convertirse en la nueva líder del equipo, aunque aseguró que varias de sus compañeras también cuentan con el liderazgo para ser una referente.



“Sí, claro, si me brindan la oportunidad (de ser capitana) yo lo voy a hacer de la mejor manera”, comentó la arquera de las Bravas. “Tener o no un gafete no importa, la mayoría tenemos liderazgo en diferentes posiciones y no necesariamente se requiere un gafete para ello”, añadió.



Machuca también aseguró sentirse mejor con los trabajos de pretemporada que ha sostenido el conjunto fronterizo en las últimas semanas, y también con los ejercicios en la primera semana bajo las órdenes de Gabino Amparán como director técnico.



“Sí es diferente, desde el ‘profe’ Aarón (Balderas), el ‘profe’ Aponte y ahora con el ‘profe’ Gabino, sí hay una diferencia, depende del profesor, pero la exigencia va incrementando”, externó la futbolista de 21 años. Lo complicado para Silvia Gabriela, luego de un cambio de entrenador, es adaptarse a la forma de trabajar durante las primeras semanas.



“Más que nada la adaptación a lo que el profesor quiere y a lo que ve que va a funcionar en el equipo. El ‘profe’ Gabino viene a aportar su experiencia”, dijo Machuca.



Respecto a las nuevas jugadoras que han reportado con el plantel para reforzar la plantilla, la portera chihuahuense destacó la competencia interna que hay en el club en busca de la titularidad, algo que beneficiará al club.



“Es una competencia sana, que generará mejores resultados, tanto dentro como fuera de la cancha, entonces hay que darles la bienvenida y sobre todo que se adapten lo más rápido posible”, externó.



La salida de Karen Loya a Chivas no le extraña a la arquera del equipo fronterizo, pues considera que las transferencias son algo normal en un equipo de futbol y recalcó que en el equipo no se depende de una jugadora.



“Lo tiene merecido (Karen Loya) y espero que le vaya muy bien, pero así como ahora fue ‘La Capi’, pudo haber sido alguien más y no necesariamente dependemos de alguien”, dijo Machuca al respecto. “Obviamente la vamos a extrañar, pero se incorpora más gente y viene a brindar cosas”, finalizó.