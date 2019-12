Loya ya es Chiva

Agencia Mexsport



martes, 10 diciembre 2019 | 06:00

La futbolista chihuahuense Karen Loya se convirtió en nueva jugadora de las Chivas de Guadalajara, procedente de las Bravas FC Juárez, como préstamo de seis meses en una negociación que involucró la llegada de la jugadora rojiblanca Melissa Sosa a la escuadra fronteriza.



“Muy contenta por que un equipo con esta magnitud voltee a verme. Muy comprometida de aprender y tomar lo mejor posible de cada una de mis compañeras y del cuerpo técnico”, declaró Loya.



El FC Juárez se interesó en la defensora Sosa del Guadalajara, el club rojiblanco aceptó, pero solicitó los servicios de la capitana de las Bravas y la negociación, se concretó.



“La directiva de Chivas accedió y dijeron que iban a mandar a Melissa a préstamo, pero que querían que yo me integrara con ellos y ese fue el acuerdo”, explicó la zaguera de 26 años. “Hoy (lunes) o mañana (martes) firmo aquí el contrato, vengo a préstamo, por lo pronto seis meses”, añadió.



La defensa central señaló que antes de concretar la negociación con el Guadalajara la directiva de Bravos le notificó la situación y le solicitó una opinión. “Yo decidí venir acá a aprender, a crecer, a formar parte de Chivas al menos en estos seis meses”, expresó Loya Valladares.



El objetivo para Karen Pamela es ganarse un lugar en el once titular del equipo que dirige Ramón Villazeballos.



“Vengo a ganarme un lugar, así que hay que trabajar para ello. La competencia está fuertísima, todas queremos jugar, son jugadoras de Selección y mucha experiencia, pero con las mismas ganas y corazón”, externó.



Loya viajó a Guadalajara desde el pasado viernes por la noche. Reportó el sábado en Verde Valle y el domingo viajó con el plantel rojiblanco a Manzanillo, Colima para realizar la pretemporada con trabajo de playa, que inició oficialmente ayer lunes.



“Las jugadoras me recibieron muy amables, y la directiva y cuerpo técnico han estado muy pendientes”, dijo.



Por otro lado, una fuente cercana al club, informó que las jugadoras juarenses Emili Bautista (defensa) y Naylea Martínez (mediocampista), provenientes de las Centellas del Necaxa, ya se encuentran en esta frontera y se sumaron a los entrenamientos con el plantel de las Bravas, por lo que en las próximas horas se podría anunciar su llegada de manera oficial al club.



La delantera Atzimba Casas, jugadora de la UACJ y seleccionada nacional universitaria, quien participó en la Universiada Mundial de Nápoles 2019 con el combinado azteca, es otra de las jugadoras que reforzarían a Bravas para el Clausura 2020, de acuerdo con información extraoficial.