Loya se solidariza con Veracruz

Cortesía FC Juárez femenil



Alfonso Ocón Guevara / El Diario

martes, 22 octubre 2019 | 06:00

El equipo femenil del FC Juárez se prepara para encarar su duelo por la jornada 16 contra las Xoloitzcuintlas de Tijuana en el estadio Olímpico Benito Juárez el próximo jueves a las 9 de la noche; la capitana Karen Loya expresó su opinión sobre la situación que viven las futbolistas del equipo de Veracruz, al que enfrentarán en la jornada 17 de la Liga MX femenil.



Loya lamentó las condiciones en las que se encuentran sus compañeras de profesión, reveladas por el jugador Carlos Salcido en una conferencia de prensa luego del partido entre Veracruz y Tigres el pasado viernes.



“Es algo difícil, ahorita es como un momento de solidaridad con ellas, se entiende muchísimo las frustraciones de los jugadores de Veracruz de no querer jugar”, expresó.



De acuerdo con Salcido el equipo femenil de Veracruz no cuenta con cuerpo médico, nutriólogo, ni agua para bañarse e hidratarse, además de meses de adeudo de salario.



“Son cosas administrativas que en ocasiones no están en nuestras manos y lo que nos queda a nosotros como profesionales es actuar como tal, dar todo en la cancha en cada juego”, dijo la capitana del FC Juárez.



Aseguró que en caso de que las muestras de solidaridad con los equipos de Veracruz, o manifestaciones en la cancha, continúen para la siguiente jornada, que consisten en no jugar durante un partido un minuto de juego, se sumarían sin problema.



“Claro, creo que es la parte en la que uno como humano y como compañero de profesión entiende el momento tan difícil que están pasando, de manera de protesta hacia su directiva y de apoyo total”, declaró.



Respectó a los hechos violentos entre aficionados ocurridos en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí el pasado domingo, Loya Valladares invitó a toda la afición del futbol a comportarse de manera pacífica para evitar este tipo de problemas.



“Como en cada partido se menciona jugar limpio, creo que el mensaje va para todos, no sólo para nosotras como jugadoras o jugadores y debe ser un ambiente familiar totalmente”, externó.



Las Bravas enfrentarán el jueves a Tijuana en casa, un equipo que se encuentra en zona de Liguilla, mientras que el conjunto chihuahuense solamente luchará por mejorar su posición en la tabla general.



“Creo que podemos sacar el triunfo, estamos trabajando bastante duro y vamos a salir ganar. Bajar los brazos no está en nuestra mente, queremos terminar lo mejor posible”, dijo.