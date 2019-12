López deja el nido y se une a Bravos Sub-20

Jesús Ángel Rodríguez / El Diario



Con un pasado ligado fuertemente al futbol juarense, José Ángel López ya entrena con los Bravos de Ciudad Juárez de cara al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX categoría Sub-20.



Procedente de las Águilas del América, equipo con el que estuvo año y medio, el futbolista originario de Coatzacoalcos, Veracruz ya trabaja bajo las órdenes del entrenador Tomás Campos.



“José Ángel va a estar entrenando con nosotros y vamos a ver cómo va evolucionando. Él tuvo participación con el primer equipo en su anterior club y esperamos que aquí no sea la excepción”, comentó el estratega del conjunto Sub-20.



Fue apenas el pasado 15 de diciembre, cuando el propio jugador hizo saber, a través de sus redes sociales, que salía del club de Coapa.



“Ha sido un año y medio en el club América, del que me llevo las mejores cosas como jugador, pero sobre todo como persona. Este club me ha dado los momentos más hermosos de mi vida, pero como todo principio tiene un final y creo que éste es el momento de tomar nuevos retos en mi vida”, escribió López López en su cuenta de Facebook.



Surgido del equipo Soles de Ciudad Juárez, José Ángel vivió un 2018 de ensueño, marcado por su debut con el primer equipo del América.



El choque amistoso para celebrar el 102 aniversario de las Águilas fue el contexto en el que López debutó con el primer equipo de los Azulcremas, ante la mirada del entrenador Miguel Herrera, quien lo incluyó en la lista para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro.



Poco antes de que concluyera el 2018, el joven futbolista tuvo otra participación con el primer equipo de la capital del país, en el partido de pretemporada en contra del Santos de Torreón, en Houston, Texas.



José Ángel tocó la gloria el martes 27 de agosto de este 2019, fecha en la que el América empató a un gol con Pachuca. La anotación de las Águilas fue obra de López, al minuto 46.



El playera 192 ingresó al inicio de la parte complementaria y no tardó en tener presencia de área y con un minuto de juego en Primera División adelantó a los de casa con un disparo de derecha que se le coló al portero de Pachuca, Rodrigo Rey.



El joven que llegó a los Soles de Juárez en la temporada 2014-2015 sorprendió en la primera oportunidad que tuvo.



Después de su aventura con la escuadra soleada, José Ángel llegó a Huauchinango, Puebla, para enrolarse con el Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco. El juvenil fue considerado la revelación de la categoría Sub-20, en el Apertura 2018.