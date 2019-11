Locomotive, una opción para jugadores

Armando Vela / El Diario de El Paso



jueves, 28 noviembre 2019 | 06:00

El presidente deportivo de los Bravos de Juárez, Álvaro Navarro no descartó que jugadores del club juarense que no entren en planes con el primer equipo para la próxima campaña en la Liga MX puedan emigrar al club hermano de El Paso Locomotive.



“Nosotros somos el único grupo binacional que tenemos esta oportunidad de poder trabajar tanto en Estados Unidos como en México y el caso de Josué Aarón es el primero que se hace entre los dos equipos, entre las dos instituciones y con un gran éxito”, comentó.



Hace unos días, con gol de último minuto en tiempo extra, Real Monarchs de Salt Lake venció a El Paso Locomotive FC, 2-1, en la final de la Conferencia Oeste del Campeonato de la United Soccer League.



De esta manera terminó la aventura para los ‘Locos’ en su primera temporada como equipo de expansión en la USL.



“A Aarón le costó trabajo arrancar, pero cerró la temporada con grandes resultados, con grandes aportaciones, sus goles, uno de ellos los llevó a la final y bueno, estamos muy contentos que podamos hacer esta relación binacional en la parte deportiva y, por supuesto, la lista de jugadores le será entregada a Locomotive, de los transferibles, como prioridad ellos tendrán la prioridad por ser clubes hermanos y bueno, en su momento igual y hay oportunidad de que vayan nuestros jugadores este próximo torneo”, mencionó Navarro.



Aseguró que a pesar de que por el momento el estatuto no permite que Bravos tenga como equipo filial a la Locomotive, la Federación Mexicana de Futbol está volteando a ver a la Major League Soccer (MLS).



“Este año se va a anunciar el torneo ocho contra ocho y nosotros vamos a pelear siempre para poder ser en la frontera uno de esos ocho y para eso se ha platicado con Gabriel Caballero, que todos los refuerzos que vengan pensando que podamos lograr esa parte. Definitivamente el futbol mexicano va a emigrar a donde está la oportunidad, el mercado y realmente hay una parte comercial muy importante en el futbol de Estados Unidos en coordinación con el mexicano”, dijo.