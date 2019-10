Llegó para quedarse

Cortesía Bravos FC Juárez



Originario de Monterrey, Nuevo León, pero con una niñez y parte de su juventud vivida en Argentina, de donde es oriundo su padre Jorge Borelli, el futbolista de los Bravos de Juárez, Éder Borelli Cap es por hoy un símbolo del equipo fronterizo, club al que llegó hace más de cuatro años.

Luego de residir por más de 17 años en Buenos Aires, Argentina, Éder regresó a México para jugar con Querétaro, luego vistió la playera de Tigres, Correcaminos y Atlante.

A Bravos arribó en el Apertura 2015 en la Liga de Ascenso donde permaneció y junto con el club dio el paso a la Primera División.

Actualmente Borelli es un jugador al que el entrenador Gabriel Caballero le ha dado la oportunidad de aparecer tanto en la Liga MX, donde tiene tres partidos jugados, como en la Copa MX, donde participó en los cuatro duelos de la fase de grupos.

1 ¿Cómo te ha tratado Ciudad Juárez?

“Desde el primer día nos recibieron de manera excelente, tanto así que yo, como mi mujer y mi hijo nos sentimos prácticamente en casa. En esas palabras lo digo todo: estar en Juárez es como estar en casa”.

2 ¿Qué extrañas del lugar donde creciste?

“Principalmente a mi familia y a mis amigos. Por más que haya hecho mi grupo de amigos acá en México, aquí mismo en Juárez, y que la familia de mi mujer sea de Monterrey y la visitemos seguido, de mi parte sí extraño a mi familia”.

3 ¿Qué te ha gustado más de Ciudad Juárez?

“Su gente, la manera en la que vive, en la que se desenvuelve, creo que hablar de las personas de Ciudad Juárez es hablar de gente que la peleó mucho, que luchó mucho y no se rindió nunca. Eso es lo que admiro de los juarenses: su lucha y su perseverancia”.

4 ¿Te gustan los burritos, alimento típico de esta ciudad?

“Sí, desde luego, pero por llevar dietas muy estrictas, relacionadas al equipo, no se nos permite mucho, pero cuando está la posibilidad claro que probamos uno que otro”.

5 ¿Qué opinas del fenómeno de la migración?

“Cuando uno es padre de familia o cuando tienes a personas que dependen de ti, siempre se van a buscar mejores posibilidades para ellos. A veces es difícil entenderlo por la forma en que lo hacen, pero no podemos ser tan cuadrados y debemos entender su punto. Hay que comprenderlos”.

6 ¿Tu familia qué hace cuando no estás con ellos, ya sea que estés en un partido o una pretemporada fuera de casa?

“Mi esposa y mi niño se juntan con otras familias de aquí mismo del equipo y se reúnen para ver el juego. De alguna manera han hecho una costumbre de apoyarse unos a otros y eso es muy lindo”.

7 ¿Qué opinas de la inseguridad en la ciudad?

“Es un tema muy delicado, difícil de tratar porque pasa en todas las ciudades del país. Considero que de alguna manera hoy es menos aquí en la ciudad, pero prefiero evitar ese tipo de noticias. Trato de que mi familia esté al margen, pero son realidades de las que debemos estar al pendiente; lo mejor es no meternos en asuntos que no nos corresponden”.

8 ¿Qué haces en tus ratos libres, cuando no estás en una cancha?

“Por lo general, le dedico mucho tiempo a mi familia y estoy estudiando también la carrera de administración de empresas en línea; la retomé hace muy poco y me demanda mucho tiempo. Trato de repartir el tiempo en mi familia y mis estudios”.

9 ¿Qué significa el futbol en tu vida?

“Es algo que me acompaña hace muchos años y es lo que hoy en día me da de comer tanto a mí, como a mi familia. Aunque no deja de ser un trabajo, a la vez, es un privilegio”.

10 ¿Por qué decidiste ser futbolista?

“De alguna manera fue la herencia de mi padre, pero igual siempre me ha gustado, ya que en mi casa, de niño siempre se vio mucho futbol, pero no me lo impusieron, fue algo más por gusto que otra cosa”.

11 ¿Tu inspiración en el futbol?

“Me inspira el querer ser mejor cada día y ahora que me voy haciendo más grande, siempre está el compromiso de dar el ejemplo a los que vienen atrás de uno”.

12 ¿Qué responsabilidad tienes con Bravos?

“Una muy grande que me dio Gabriel Caballero fue nombrarme capitán en Copa. Es un papel muy importante y de mucha responsabilidad porque se trata de dejar un buen ejemplo a los más chicos, a las categorías que vienen y enseñarles lo importante que es representar a un equipo, a una ciudad”.

13 ¿Qué opinas de la ética en el futbol?

“Es algo que va de la mano con el crecimiento de un futbolista dentro y fuera de la cancha. En cualquier grupo hay códigos, existe una ética que se debe respetar porque siempre habrá consecuencias para quien no lo haga. Aquí con Bravos se le da mucha importancia a este tema”.

14 ¿La mayor satisfacción que te ha dado el futbol?

“El campeonato que conseguimos aquí con Bravos cuando recién se formó el equipo. Ser campeón de ascenso contó con ciertos condimentos que lo volvió inolvidable, como el hecho de que estuviera Don Federico (De la Vega), que su sueño era ser campeón y nos tocó darle esa alegría”.

15 ¿A qué futbolista admiras?

“A mi papá, siempre digo que a mi papá porque me inculcó muchos valores dentro del futbol, que hoy lamentablemente se han perdido. Me enseñó a respetar a la afición y al club en todos los sentidos”.

16 ¿Si no hubieras sido futbolista qué serías hoy?

“Me hubiera dedicado con algún tema relacionado con la administración de empresas, ya que me gusta mucho la contabilidad, la mercadotecnia. Hubiese emprendido algún tipo de negocio bajo esta idea”.

17 ¿Qué sacrificios has hecho para ser un jugador profesional?

“Muchísimos, desde irme de mi casa a los 17 años, yo solo, hasta perderme muchas cosas de chico con la familia, reuniones y encuentros con la familia muy especiales, como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de seres queridos. No veo crecer a mi hijo como me gustaría, pero son sacrificios que se deben hacer para estar en este medio”.

18 ¿La derrota más dolorosa que recuerdes?

“La final contra Necaxa, la que nos daba el pase a la Primera División. Eso hubiera cambiado el rumbo de muchos de nosotros. Al final el objetivo se consiguió por otros medios, pero el envión de lograrlo en la cancha hubiera significado algo muy importante en ese momento”.

19 ¿El mejor director técnico que te ha dirigido?

“Hay muchos que me dejaron marcado. Ángel David Comizzo, Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, Sergio Orduña y Gabriel Caballero, entre esos cuatro están los técnicos que me han dejado marcado”.

20 ¿Qué objetivos tienes en el futbol?

“El principal objetivo hoy en día es mantener a Bravos en Primera División por muchos años. Es muy importante este torneo y el que viene hacer un colchón importante de puntos para no tener problemas después. A nivel personal quiero seguir sumando minutos en el equipo”.

21 ¿Criticarías algo en el futbol?

“Hay muchas formas dentro del futbol que a veces no son las adecuadas, pero son las que están establecidas y es muy difícil cambiarlas, como el individualismo, el no tomar en cuenta a la afición, no respetar el proyecto, al mismo club”.

22 ¿Tienes amigos en el futbol?

“La verdad, he hecho muy buenas relaciones a través de los años en los equipos en los que he estado. Es muy difícil llevarte bien con 30 personas, yo tengo la costumbre de llevarme bien con todos, jamás he tenido un problema dentro del vestidor con algún compañero”.

23 ¿El momento más triste que hayas experimentado en esta carrera?

“Las finales que hemos perdido, cada una de ellas me han dejado con el ánimo muy decaído, porque hacer bien las cosas durante todo el torneo y no poder coronarlas con el título, es algo muy triste”.

24 ¿Qué hiciste con el primer sueldo que cobraste como futbolista profesional?

“Gracias a Dios de chico nunca me faltó nada y mis padres me enseñaron a valorar las cosas y esforzarme por conseguirlas. No me tocó tener que ayudar a mi familia con lo que yo ganaba y lo que hice con el primer sueldo fue comprarle unas bocinas al primer carro que tuve”.

25 ¿Qué harás cuando te retires del futbol?

“Todavía no lo tengo claro, sé que muchos hacen el curso de entrenador, pero para mí el futbol es un ambiente que te consume, que te quita mucha energía, ya sea como jugador o como técnico por el tema de la presión, de los viajes, concentraciones. Estaría dentro del futbol, pero en otra área”.

Conózcalo…

Nombre: Éder Nicolás Borelli Cap

Edad: 28 años

Fecha de nacimiento: 25 de noviembre de 1990

Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Estatura: 1.67 metros

Peso: 68 kilogramos

Posición: Defensa lateral

Partidos en Copa MX: 4

Partidos en Liga MX: 3

Debut en Liga: 24 de julio de 2010