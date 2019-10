Jesús Ángel Rodríguez



Potros de Hierro del Atlante Llegan dispuestos a luchar Arribaron ayer para encarar hoy su tercer juego de la Copa MX frente a los Bravos Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 02 octubre 2019 | 06:00

Sin los tumultos que han generado otros equipos cuando llegan a Ciudad Juárez, los Potros de Hierro del Atlante arribaron ayer para encarar hoy su tercer juego de la Copa MX frente a los Bravos.



Veinte minutos antes de la hora de llegada que se tenía prevista, los jugadores de Cancún cruzaron la sala del aeropuerto internacional Abraham González sin que fueran inquietados por algún aficionado. Salieron del inmueble e inclusive tuvieron que esperar unos minutos para que llegara el transporte que finalmente los llevó al hotel de concentración.



“La verdad que sí, en este torneo no obtuvimos los resultados que esperábamos, pero mañana (hoy) esperamos sacar los tres puntos y ponernos a tiro también en la Copa”, comentó el defensa Martín Rea.



En esta semana, los Potros deberán enfrentar dos juegos cruciales, uno en la Copa ante Bravos y el otro, en la competencia de Liga del Apertura 2019 en la División de Ascenso, ante Alebrijes.



“Bravos es un cuadro difícil, un equipo de Primera División que se da a respetar, pero nosotros tenemos nuestras armas y venimos acá a sacar la victoria”, mencionó el jugador uruguayo.



Durante estos días y consciente de que dos derrotas, en los dos partidos que tienen, el director técnico del Atlante, Alex Diego, afirmó que vienen con la firme convicción de hacer el mejor partido y sacar el mejor resultado.



“Sabemos que las posibilidades se reducen por los malos resultados que hemos tenido, pero no dejaremos de luchar”, dijo el estratega originario de la Ciudad de México.



Para este partido, el director técnico azulgrana adelantó que varios jugadores tendrán la oportunidad de mostrarse e ir sumando experiencia y mejor ritmo de juego.



“Seguimos trabajando para mejorar en la contundencia y estamos seguros que lo lograremos para manejar de mejor manera los partidos”, señaló.



Pese a que en el torneo de Copa, los Potros no han logrado sumar puntos, lo cual hace difícil superar de manera positiva esta fase de grupos, el objetivo no lo han perdido de vista.



La calificación a la siguiente fase se mantiene en sus manos, ya que un triunfo ante Bravos y si vence a Venados en el último juego de esta primera etapa, se colocarían en el segundo lugar del grupo.