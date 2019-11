Archivo / El Diario



Copa MX Listos los 16 invitados Los Bravos de Juárez ya tienen rival para los cuartos de final de la Copa MX; se trata de los Gallos Blancos de Querétaro Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 08 noviembre 2019 | 06:00

El cuadro queretano fue el primero que derrotó al equipo fronterizo en casa en la Liga MX, en la jornada 5 del Apertura 2019. Éste es el antecedente más inmediato entre ambos clubes.



“Falta mucho para este compromiso, la verdad es que hemos tenido muy buenos torneos en Copa, hemos hecho muy buen papel, ahora seguimos estando entre los cuatro primeros y eso nos da la ventaja, con este nuevo formato, de jugar primero de visitante y luego de local, pero para eso falta mucho ya que será hasta finales de enero y hay muchas cosas por delante antes de pensar en eso”, comentó el entrenador de Bravos, Gabriel Caballero.



Por primera vez desde el regreso del torneo copero, los duelos a eliminación directa se disputarán en partidos de ida y vuelta, cerrando en casa del mejor colocado en la general; además, en caso de prevalecer el empate, no se tomará en cuenta el gol de visitante ni la posición en la tabla, sino que se definirá al ganador en serie de penaltis.



El triunfo de Santos sobre Chivas, en el último encuentro de la primera etapa, fue el que terminó definiendo las llaves.



No se han dado a conocer las fechas exactas para saber cuándo se jugarán cada una de las llaves. Lo que sí se sabe, es que los octavos de final darán inicio el próximo 21 de enero.



Los Rayados de Monterrey, primer lugar general, se medirán a los Toros de Celaya, equipo de la Liga de Ascenso.



Los Diablos Rojos de Toluca se jugarán el pase a cuartos ante los Rojinegros del Atlas. Monarcas Morelia buscará avanzar a la siguiente fase ante los Cafetaleros.



Pumas, octavo de la clasificación, se medirá a Santos Laguna, noveno lugar, cerrando en el Estadio Olímpico Universitario.



Por su parte, las Chivas enfrentarán a los Dorados de Sinaloa; el primer juego se llevará a cabo en el estadio Akron y la vuelta en el Estadio Banorte de Culiacán.



Los otros dos frentes son Xolos de Tijuana vs Atlético de San Luis y Tuzos de Pachuca en contra de Venados.