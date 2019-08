Cortesía



Listo para debutar Después de casi dos meses de ser presentado, Jefferson Intriago ya está disponible para jugar en el FC Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

lunes, 26 agosto 2019 | 06:00

Más de 50 días después de que fue presentado como refuerzo para el Torneo Apertura 2019, el jugador ecuatoriano Jefferson Intriago fue registrado con los Bravos de Ciudad Juárez y podrá debutar en la Liga MX, a partir de la próxima jornada.

“Feliz, fueron dos meses entrenando, tenía la angustia de que no llegaba el registro pero ya llegó y estoy a la orden del cuerpo técnico cuando me necesiten. Cuando me toque sumar daré mi mejor esfuerzo y ganas”, comentó el futbolista sudamericano.

El mediocampista está listo y queda a las órdenes del cuerpo técnico para cuando decidan utilizarlo, podría ser el próximo jueves cuando visiten a Puebla en actividad de la séptima jornada.

Jefferson llegó desde la pretemporada al plantel dirigido por Gabriel Caballero, por lo que está adaptado a la idea y físicamente se encuentra bien.

“Desde que llegué trabajé al parejo del resto de mis compañeros, porque independientemente de si no estaba el registro tenía que estar a la par de todos para que no me cueste”, manifestó Intriago.

Ayer por la mañana el equipo juarense trabajó en el Complejo Bravos, sin relajarse y aprovechando cada entrenamiento, donde trabajaron aspectos físicos, técnicos y tácticos.

“Se han escapado algunos partidos por errores puntuales, pero lo importante es que viene otro partido para dejar atrás ese mal inicio y ante un rival directo para nosotros, hay que comenzar a sumar de visita y confío en que con el plantel y el buen trabajo vamos a sumar los tres puntos”, señaló el jugador de 23 años de edad. Intriago manifestó que viene una semana clave, ya que hay jornada doble en el futbol mexicano.

“Es una semana que nos puede consolidar, y mientras tengamos esa mentalidad y ganas de revertir los resultados, lo vamos a lograr. Estoy ansioso por mi debut y ya depende del cuerpo técnico, pero cuando me toque entrar voy a entrar con todas las ganas”, puntualizó.

Jefferson pertenece a Tigres, club que se ha caracterizado por adquirir jugadores para posteriormente prestarlos o venderlos a otros clubes.

El jugador se desempeña como mediocampista y desde el 2014 pertenecía a la Liga Deportiva de Quito, donde jugó 146 partidos de liga y 14 de Copa Sudamericana.

Logró su debut con la selección ecuatoriana en 2017 ante Chile en las eliminatorias de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Participó en la reciente Copa América de Brasil.