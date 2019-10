Cortesía Bravos FC Juárez



Les da su lugar Desde su llegada al banquillo de Bravos, el timonel Gabriel Caballero ha dado oportunidad para que jugadores jóvenes intervengan y sumen minutos en la Copa Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 11 octubre 2019 | 06:00

Desde su llegada al banquillo de Bravos, el timonel Gabriel Caballero ha dado oportunidad para que jugadores jóvenes intervengan y sumen minutos en la Copa.



En el actual torneo, en lo que fue su primer partido, en el que empató a un gol con Venados de Yucatán, el estratega utilizó de inicio a Owen Guerrero y Javier Nevárez.



En ese mismo partido entró de cambio, al minuto 45, el delantero juarense Roberto Alderete.



Una jornada después, en su visita a los Potros de Hierro del Atlante, de nueva cuenta estuvieron como titulares Guerrero y Nevárez.



El tercer cambio de Bravos en ese partido involucró a Javier Nevárez, quien dejó su lugar a Roberto Alderete, al minuto 84 de acción.



“Siempre hemos tenido en cuenta a los jóvenes, a veces no puede ser tanto por la presión que existe y las propias responsabilidades, y uno trata de no cargarlos con eso, sin embargo, buscamos su lugar, su oportunidad, sus minutos, que se vayan acostumbrando y sintiendo lo que es estar en el primer equipo”, dijo el director técnico.



En la jornada que le pagó la visita a Venados, el entrenador de Bravos utilizó de inicio a Nevárez y Alderete. Owen hizo el viaje a Mérida, pero no tuvo minutos de actividad. En el duelo ante Atlante aquí en casa, los dos menores de Bravos que saltaron a la cancha como titulares fueron Guerrero y Nevárez. Alderete ingresó de cambio, al minuto 68, por Owen.



“Son jóvenes que vienen trabajando con nosotros desde hace tiempo, algunos están más maduros que otros, por supuesto que les sigue faltando. Todos tiene un gran futuro, van bien, pero falta, tenemos que tener paciencia con ellos”, declaró.



Con 17 partidos para que concluya la fase de grupos de la Copa MX, los Bravos de Juárez ya tienen su boleto amarrado de los octavos de final, en espera de conocer a su rival en esa llave.



A la etapa de octavos califican el primer lugar de cada uno de los nueve grupos y los mejores siete segundos lugares, para completar 16 equipos.



“Era importante sumar en esta fase la mayor cantidad de puntos posible, creo que 10 de 12 es una buena cosecha, ya veremos más adelante la posición en la que quedamos, porque queda una buena cantidad de partidos, pero es una cantidad de puntos muy buena”, señaló.