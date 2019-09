Tomada de internet



Lamen sus heridas La derrota ante Santos Laguna, quinta que sufre en el actual torneo, forzó a los Bravos de Juárez de la categoría Sub-20 a mantenerse en los últimos lugares de la tabla general, con una cosecha de cuatro unidades Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 11 septiembre 2019 | 06:00

“Fue una derrota que se nos presenta más que nada por el planteamiento que habíamos mostrado en el primer tiempo, pero era un partido bueno, en el que estábamos haciendo bien las cosas, adaptándonos a lo que nos decía Tomás Campos”, comentó José Gurrola, mediocampista del equipo fronterizo.



Fue a partir de la expulsión de Jorge Cortés, al minuto 44, y tener que navegar todo el segundo tiempo con un hombre menos, lo que de alguna manera determinó la trascendencia de Bravos en este juego pendiente de la jornada dos de la Liga MX Sub-20.



“Lamentablemente una expulsión, antes de que terminará el primer tiempo, nos condicionó para el resto del encuentro; no es fácil jugar en la actualidad con un hombre menos”, dijo Gurrola Castro.



Vuelta a la página, el conjunto juarense trabaja pensando en su próximo compromiso de este sábado 14 de septiembre, en el que visita a los Esmeraldas de León, en actividad de la jornada nueve del Apertura 2019.



“Hay que seguir trabajando en el día a día para que se nos vengan los buenos resultados por los que entrenamos toda la semana”, señaló el playera número 29 de la escuadra fronteriza.



El originario de Hermosillo, Sonora, es uno de los jugadores que está registrado con el primer equipo de Bravos y desde que llegó al club ha estado en todos los partidos de la Sub-20, por lo que no descarta más adelante tener algunos minutos con el primer equipo, ya sea en Liga o en Copa.



“No depende de mí poder debutar con el primer equipo, lo que me corresponde es esforzarme día a día, en los partidos mostrarme, y el resto le concierne a los entrenadores, que son ellos los que saben lo que hace falta en cada equipo”, expresó J.J. Gurrola.



“Somos un equipo que se va adaptando a las circunstancias, pero no hay pretexto, tenemos que seguir trabajando”, puntualizó.