Lacerda saca conclusiones

Para el zaguero de los Bravos hubo una gran diferencia en el partido contra Santos en comparación con el que jugaron ante Atlas, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva

miércoles, 31 julio 2019 | 06:00

Jonathan Lacerda, capitán de Bravos FC Juárez, habló sobre las conclusiones que dejó la derrota ante Santos Laguna en la jornada 2 y sobre la lesión que sufrió en el encuentro, que lo obligó a abandonar el partido al minuto 33.



“Fue un partido muy malo donde hicimos todo lo malo que pudimos haber hecho en un partido y ellos hicieron todo bien”, dijo el futbolista.



Para el zaguero de los Bravos hubo una gran diferencia en el partido contra Santos en comparación con el que jugaron ante Atlas, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva.



El capitán del conjunto fronterizo puntualizó que no hay tiempo para lamentarse y que continuarán con el trabajo para mejorar en los próximos partidos.



“Creo que el partido de Santos nos deja muchas enseñanzas, tocaron nuestras debilidades de manera evidente y hay que trabajar en eso, hay que escuchar al ‘profe’ (Gabriel Caballero) en lo que tengamos qué mejorar”, externó el futbolista uruguayo.



Los cambios por lesiones fueron la principal adversidad con la que Gabriel Caballero, técnico del FC Juárez, tuvo que lidiar ante el equipo de Santos Laguna, además de la superioridad del conjunto lagunero en el terreno de juego.



Sobre su lesión, el defensor fue honesto y comentó que no sabía exactamente la gravedad de la molestia en el pecho menor izquierdo, por lo que hasta el momento es duda para el partido ante Toluca el próximo domingo.



“La verdad es que voy evolucionando muy bien de la lesión, ya me duele cada vez menos, ayer ya empezamos con las terapias. Ojalá y no sea nada grave y podamos salir de esta lesión lo más rápido posible”, comentó el exjugador de Santos.



Además de Lacerda, Edy Brambila también salió lesionado del encuentro ante los Guerreros al minuto 48.



“Los cambios (por lesión) te cambian toda una planeación de muchos días, de una semana entera, es difícil para el entrenador y el equipo. Me tocó a mí y hay que trabajar para seguir adelante y no agachar la cabeza”, comentó.



Respecto al partido contra los Diablos Rojos, Lacerda Araujo recalcó la importancia de aprovechar los encuentros como local y obtener la mayor cantidad de puntos posibles en el estadio Olímpico Benito Juárez.



“Sabemos que ganar puntos de local es muy importante. Santos lo demostró con su gente, la verdad es que se hacen sentir mucho y esperemos que nuestra gente también nos apoye como siempre y nosotros estar a la altura”, declaró el jugador sudamericano.