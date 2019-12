Agencia Mexsport



Intriago sólo busca mejorar Cumplido su debut en el futbol mexicano, el mediocampista ecuatoriano quiere subir su nivel y ayudar al equipo Eduardo Morán / El Diario

martes, 10 diciembre 2019 | 06:00

Tratar de mejorar en su nivel futbolístico y ayudar al equipo a conseguir más triunfos para poner a Juárez más arriba en la tabla en el torneo Clausura 2020, es el objetivo del ecuatoriano Jefferson Intriago, mediocampista de los Bravos, equipo que ayer reportó para dar inicio a la pretemporada, luego de dos semanas de vacaciones.



“Ahora ya iniciamos los trabajos con una nueva ilusión de que sea un semestre totalmente diferente al pasado. El pasado que nos sirva de experiencia y que nos sirva para mejorar este semestre. Yo creo que con los jugadores que están, con la experiencia que ya adquirimos y con las nuevas contrataciones que van a llegar, todo va a ser diferente”, declaró Intriago.



-¿Cómo viviste tu primer semestre en el futbol mexicano?



“En general, en el futbol mexicano, la verdad que es un torneo que no se saca mucha diferencia de puntos, si nos damos cuenta llegaron unos partidos en los que estuvimos a punto de meternos entre los ocho primeros. Yo creo que aquí hay muchos partidos que si no se puede ganar, tampoco se puede perder porque al final ese punto te puede valer mucho, pero creo que sirvió mucho de experiencia”, expresó.



Declaró que aquí se ha sentido muy a gusto.



“La verdad que aquí en Juárez me he sentido bastante cómodo, esperamos darle mucho más alegría y que a la gente le crezca la ilusión consiguiendo buenos resultados”.



-¿Te gustó el futbol mexicano en tu primer torneo?



“Sí, sí, me gustó bastante, la verdad que un futbol muy dinámico y me gusta mucho para el tipo de juego que yo tengo”.



-¿Cómo regresas de estos días de descanso?



“La verdad que llego muy bien, fueron pocos días, igual en esos pocos días se estuvo trabajando, hay que ser un profesional también en las vacaciones”.



-¿Cuál es tu objetivo personal en el Clausura 2020?



“Mejorar en lo personal, seguir subiendo mi nivel futbolístico y lo más importante tratar de dejar a Juárez un poco más arriba”.