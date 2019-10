Intentan rescatar algo de lo perdido

Alejandro Martell / El Diario



sábado, 26 octubre 2019 | 06:00

Por orgullo y amor propio, los Bravos de Juárez enfrentarán a las Chivas Rayadas de Guadalajara mañana domingo, en actividad de la jornada 15 de la Liga MX categoría Sub-20.



El duelo entre el equipo fronterizo y el de la ‘Perla Tapatía’ dará inicio a las 9 de la mañana en el Complejo Bravos.



“Estos partidos nos ayudan para agarrar confianza para el siguiente torneo, sabemos que fue un inicio difícil para nosotros el equipo de la Sub-20, pero también para las demás categorías inferiores. Solamente nos queda dar nuestro máximo esfuerzo y tratar de ganar los partidos que restan para que nos dé algo de confianza”, comentó César Gándara, defensa de Bravos.



El equipo que dirige Tomás Campos marcha en la penúltima posición de la tabla general, con una cosecha de ocho unidades, producto de dos triunfos, dos empates y nueve derrotas.



Con esa cantidad de puntos que hasta el momento tiene la escuadra fronteriza, su eliminación y pérdida de cualquier posibilidad de acceder a la Liguilla parecen inminentes.



“En todos los partidos se aprenden cosas nuevas y de igual manera se aprenden de los errores que se cometen, en lo personal me quedo con esa parte del aprendizaje personal”, mencionó el defensivo del equipo juarense.



Si Bravos fuera capaz de sumar todos los puntos que quedan en disputa (15), de todas maneras su ingreso a la siguiente fase de la competencia ya no depende de él, sino de otros resultados y en espera de que equipos como América ya no sume puntos, situación que se ve sumamente complicada.



“En todas las categorías Chivas es un rival de respeto, por eso en la semana trabajamos a conciencia porque queremos obtener un resultado favorable por cada uno de nosotros”, expresó Gándara.