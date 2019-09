Insta a cerrar juegos

Marco Tapia / El Diario



Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 27 septiembre 2019 | 06:00

Para el entrenador de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, el empate ante las Águilas del América no se reduce solamente al resultado, sino a la exposición futbolística que brindaron sus dirigidos.



“La verdad es que hicieron un buen partido ante un gran rival y queda la tristeza de que te hagan el gol faltando cinco minutos, pero con un buen desempeño y creo que es como debemos seguir trabajando y mejorando para poder cerrar los partidos”, aseveró el estratega del conjunto juarense.



Después del gol del empate, prácticamente en la última jugada ofensiva de Bravos, en el tiro libre que cobró Gabriel Hachen y que el portero Guillermo Ochoa desvió para que la pelota se impactara en el poste, el timonel de Bravos señaló que esa jugada tuvo similitudes a la salvada de Emanuel Aguilera en el cobro de Iván Vázquez en la final de la Copa MX pasada que se dio justo entre estos conjuntos y en el mismo estadio, en abril anterior.



“Fue parecido a la final pasada que nos la sacaron por un tiro libre, ahora fue ‘Memo’ el que la sacó. Hicimos un gran partido, la estrategia estaba saliendo bien, hubiéramos podido meter ese segundo gol, pero contuvimos el gran ataque que tuvo el América casi todo el partido”, dijo el técnico argentino naturalizado mexicano.



Expresó que su equipo va paso a paso, por lo que no quiso adelantarse con el tema de la Liguilla.



“Yo no hablaría de clasificar a la Liguilla, tenemos que ir partido a partido y sumando, es una de las situaciones que hemos hablado, sobre esa circunstancia, pero esto es futbol y se ha dado de esa forma. Varios partidos se han cerrado bien, pero debemos de entender que debemos saber cerrar los partidos cuando queda poco tiempo”, puntualizó.