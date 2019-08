Marco Tapia / El Diario

Edu Pérez se lamenta tras una falla

Inician Bravos con empate en Copa MX Suman su primera unidad en debut en casa ante Venados Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 07 agosto 2019 | 06:00

Con la mancuerna Leandro Carrijo y Eduardo Pérez en el eje de ataque, los Bravos de Juárez empataron a un gol con Venados de Yucatán, en actividad de la segunda jornada de la Copa MX.



Excepto por los tres hombres que entraron de cambio ante los Diablos Rojos de Toluca el domingo anterior, el entrenador Gabriel Caballero mandó a la cancha un cuadro alterno para encarar a los Venados en el partido de su debut en el torneo copero.



Joaquín Noy, Gabriel Hachen y Flavio Santos, quienes entraron de refresco el domingo ante Toluca, ayer fueron titulares contra Mérida.



El primer susto del encuentro fue para Bravos, al minuto cinco, en una jugada que por poco termina en autogol, luego de un desvío defensivo que tomó rumbo a puerta, pero el arquero Enrique Palos estuvo atento para contener.



Fue hasta el minuto 13 de acción que Bravos pudo contestar a la ofensiva en el cobro de una pelota parada que movió Gabriel Hachen pero no encontró destinatario y la pelota se fue por la línea de fondo.



Fue la banda de la izquierda la que el equipo fronterizo explotó en reiteradas ocasiones y fue por ese sector por donde tejió la jugada que terminó con la anotación de Eduardo Pérez, al 30’ de tiempo corrido.



Carrijo abrió la jugada con Flavio Santos, que de primera intención dejó en inmejorable posición a Edu Pérez, quien ante la salida del portero Armando Navarrete, ya dentro del área, sacó disparo de derecha para abrir el marcador en el Estadio Olímpico Benito Juárez.



Ante el cuadro de Yucatán, Caballero puso de arranque y debutó a Owen Guerrero, futbolista de la cantera del club fronterizo; para el inicio de la parte complementaria también vio actividad Roberto Alderete, surgido de las fuerzas básicas del club local.



Al primer minuto del segundo tiempo, Francisco Uscanga sacó derechazo desde fuera del área para vencer la estirada del portero Palos y anidar la esférica en el ángulo. Fueron un total de 10 toques los que Venados realizó antes del riflazo de Uscanga.



Con el resultado Mérida se mantiene como líder del Grupo 3 con cuatro unidades; Bravos está en segundo sitio con un punto, mientras que Atlante no ha logrado sumar.