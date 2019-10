Inicia era Amparán en Sub-17

Jesús Ángel Rodríguez



miércoles, 23 octubre 2019

Con el entusiasmo y la energía de un entrenador comprometido con el proyecto, Gabino Amparán dirigió ayer su primera práctica al frente del equipo Bravos de Juárez de la categoría Sub-17.



Luego que un día antes fue presentado como nuevo timonel, en sustitución de Omar Gómez, el estratega de 51 años de edad tomó las riendas del grupo.



Una charla fue lo primero que hizo a su llegada al Complejo Bravos, donde ayer entrenó el equipo juvenil.



“Fue una plática que era importante porque fue la primera, fue mi presentación de manera oficial con el plantel, no había tenido la oportunidad. Encontré un grupo de chavos, de jóvenes futbolistas muy receptivos, con una atención permanente a lo que se les indica. Lo más importante es que ellos empiecen a ajustar lo que uno les pide”, comentó Amparán Martínez.



Después de 14 jornadas disputadas, el equipo de Bravos se encuentra en la última posición de la tabla general con una cosecha de nueve puntos. En su más reciente encuentro cayó 3-0 ante Pachuca.



“Yo les pido buenos hábitos de conducta, les pido modificar patrones dentro y fuera de la cancha. Estoy en ese proceso de diagnosticar qué plantel tenemos, qué tipo de jugadores tenemos, con qué capacidad, para ver cómo vamos ajustando nosotros la preparación del siguiente partido que es este domingo”, mencionó Gabino.



Con el anterior estratega, los Bravos conquistaron un solo triunfo a cambio de cuatro empates y ocho derrotas. Su única victoria fue ante Gallos Blancos de Queretaro, en la jornada cinco.



“Es fundamental que ellos se comporten de la mejor manera dentro y fuera de la cancha, se cuiden, que tengan disciplina y todos esos detalles que suman al futbolista y que en consecuencia aspiran a mejores resultados el fin de semana”, dijo el nuevo entrenador del club juarense.



Con 34 goles recibidos en esos 13 partidos, Bravos está como el equipo más goleado. A favor contabiliza 20 anotaciones para ubicarse en el peldaño número 11.



“Nosotros vamos a revisar los números de cada uno de los jugadores para ir determinando una base. Hay sin duda una base de jugadores que no por nada vienen participando y hay que respetar eso. Yo he observado los partidos y desde ahí también tomo una referencia, pero las oportunidades las tienen los muchachos todos los días con entrenador nuevo o sin él. Las oportunidades para jugar el domingo se ganan en la cancha”, aseveró.



Bravos recibe este domingo 27 a las Chivas Rayadas de Guadalajara.