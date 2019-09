Mexsport

Cortesía Bravos FC Juárez



Incondicional apoyo a Caballero Después de dos meses de militar en Primera División desde su debut el 19 de julio, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos de Juárez, brindó un apoyo incondicional de parte de la directiva hacia el entrenador Gabriel Caballero y confió en el trabajo que el timonel ha realizado al frente de la escuadra Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 20 septiembre 2019 | 06:00

Después de dos meses de militar en Primera División desde su debut el 19 de julio, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos de Juárez, brindó un apoyo incondicional de parte de la directiva hacia el entrenador Gabriel Caballero y confió en el trabajo que el timonel ha realizado al frente de la escuadra.



Igualmente explicó el proceso que viven actualmente los distintos equipos que conforman la estructura deportiva de la institución, incluido el conjunto que participa en el máximo circuito y el grupo femenil.



De igual manera tocó el tema de la construcción del estadio, que sería la nueva casa de los Bravos en Primera División en un futuro no muy lejano.



¿Apoyo total al entrenador Gabriel Caballero?



“Tenemos una total seguridad en su trabajo, en su capacidad. Es un gran entrenador que lo que requiere es tiempo y así lo platicamos desde un inicio, cuando se pensó en expandir este proyecto. Gabriel tiene todo mi respaldo, mi total apoyo él y su cuerpo técnico y los resultados tarde que temprano se nos van a dar, tenemos que tener paciencia”, aseveró Navarro Gárate.



Actualmente Bravos se ubica en el lugar 16 de la tabla general con una cosecha de seis puntos de 24 posibles con dos triunfos, cero empates y seis derrotas.



“El tema de los resultados también pasa por los jugadores, como ya sabemos los refuerzos tardaron en llegar, un ejemplo es el de Diego Rolán, quien apenas debutó la jornada pasada contra León y jugó sus primeros 21 minutos en el futbol mexicano. Necesitamos tiempo para que los jugadores lleguen a su máxima capacidad”, aseguró.

¿Cómo ha visto el desarrollo del club en las distintas categorías, tras cumplirse media temporada?



“Es un proceso que estamos viviendo, en donde sabíamos del reto, de lo complicado que era armar seis equipos en 25 días y darle prioridad obviamente al primer equipo en función de los refuerzos que trajimos y teníamos en claro que sería complejo el inicio, pero también sabíamos la determinación con la que debíamos de trabajar para que cada uno de los equipos se fuera consolidando”, comentó el vicepresidente deportivo.



Con respecto al equipo femenil, Navarro señaló que costó bastante trabajo arrancar un proyecto que estaba en cero, contrario al equipo varonil que ya tenía un proceso en Liga de Ascenso antes de subir a Primera División.



“Las muchachas están haciendo un gran esfuerzo, ya hicimos un cambio ahí en el cuerpo técnico con el entrenador y estamos trabajando con ellas para que en diciembre se integren por lo menos ocho jugadoras que ya tenemos vistas y poder apuntalarlo”, expresó el dirigente.



Tocante a las categorías Sub-17 y Sub-20, el directivo declaró que este próximo domingo se espera que personal de Selección Nacional en esas divisiones observen directamente a jugadores de Bravos que han destacado luego de nueve jornadas disputadas.



“Hay un trabajo enorme, estamos ocupados para que la afición, a través de estas categorías, tenga alegrías, pero no hay que olvidar que aquí lo que interesa es la formación de jugadores, claro que queremos competir y ser ganadores, pero aquí la apuesta es el desarrollo de jugadores y no dejarnos llevar por resultados que en una jornada pueden ser positivos y en otra no tanto”, puntualizó.



¿Cómo va el tema de la construcción del estadio?



“Debemos estar bien claros en lo siguiente: el proyecto está, se está madurando. Es un proyecto muy grande, que tiene que ser bien analizado y estudiado para poder lograr tener el estadio que estamos aspirando, el más seguro, más inteligente de México y Latinoamérica. Es un proyecto ambicioso que lleva su tiempo”, puntualizó.



Navarro comentó que son tres lugares en los que se ha proyectado el estadio y que la compañía que se contrató realiza actualmente el estudio pertinente a profundidad para comenzar lo más pronto posible la edificación del inmueble. Extraoficialmente, el sitio donde se construirá el inmueble es donde ahora se encuentra el galgódromo.