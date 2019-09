Marco Tapia / El Diario



Huella imborrable La delantera Jessica Vázquez pasa a la historia como la anotadora del gol que le da al FC Juárez su primera victoria en la Liga MX femenil Eduardo Morán / El Diario

domingo, 22 septiembre 2019 | 06:00

El nombre de Jessica Vázquez quedará grabado para siempre en el libro de la historia de las Bravas como la anotadora del primer gol en casa del equipo fronterizo, tanto que le dio el triunfo uno al FC Juárez en la Liga MX femenil sobre Pumas UNAM, el pasado jueves.



“Al terminar el partido la verdad que es una sensación increíble, ver cómo todo el cuerpo técnico se emociona, la gente sobre todo, nuestra adrenalina de salir a abrazarnos, de no saber a dónde festejar, a dónde correr, la verdad que es algo muy padre”, dijo la jugadora nativa de la ciudad de Chihuahua y que por primera vez juega a nivel profesional.



El histórico gol le generó a Vázquez una serie de sensaciones.



“Creo que son muchos sentimientos y orgullo de pertenecer a esta institución y pues seguir trabajando para seguir con las victorias”



-¿Qué sentiste al momento de anotar el gol contra Pumas?



“La verdad es que en ese momento no sentía nada, simplemente fue la adrenalina de anotar un gol, de darle el triunfo al equipo. Sabemos que cayó tempranamente el gol, gracias a Dios pudimos guardar el cero atrás, entonces fueron muchos sentimientos encontrados, el saber que está mi familia viéndome, que es mi segundo gol, que es el primer gol como locales, entonces la verdad que se siente muy bonito”, expresó.



Sin embargo, tanto Jessica como el resto de sus compañeras y el cuerpo técnico tuvieron poco tiempo para celebrar, pues hoy mismo deben enfrentar al Cruz Azul.



“Sí, así es, sabemos que a Cruz Azul le tocó descansar y nosotras tenemos tres juegos consecutivos, entonces traemos una carga acumulada, pero igual seguimos con la motivación, yo creo que estos tres puntos nos van a levantar demasiado y vamos por los otros tres puntos contra Cruz Azul”, dijo la delantera de 21 años.



En relación a Pumas, la exjugadora de la UACH dijo que ellas sabían que sería complicado, pues las capitalinas venían de una semana de descanso y de ganarle 4-0 a Santos.



“Entonces dijimos ‘se puede’, nos hemos enfrentado con rivales un poco más difíciles y dijimos 'por qué con Pumas no poder', entonces salimos con la actitud, salimos motivadas de que íbamos por esos tres puntos y gracias a Dios se nos dio el resultado”, mencionó.



-¿Cómo te has sentido en este tiempo con las Bravas?



“Es algo totalmente nuevo, es mi sueño y es mi primer equipo, entonces ojalá Dios me permita estar aquí mucho tiempo más con este club, agradezco el apoyo de todos los directivos, del cuerpo técnico y de toda la institución en general.”



-¿Qué diferencia encuentras entre este nivel y el universitario?



“Es una gran diferencia, principalmente por la disciplina que cambia de una universidad a algo profesional, donde ya tienes que guardar tu imagen, tienes que guardar tu comportamiento y muchas cosas. La verdad que es algo totalmente diferente, una formación increíble y pues hay que seguir trabajando”, finalizó.







Confianza a tope



Además de ánimo, la victoria del jueves pasado sobre Pumas le inyectó también confianza a las Bravas, consideró su entrenador Ángel Aponte y de esa manera enfrentarán hoy a Cruz Azul con la misión de rescatar tres puntos de su visita al estadio 10 de Diciembre a las 9:00 horas.