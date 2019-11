Marco Tapia / El Diario



Huele a peligro Jefferson Intriago, autor del tercer gol contra Tijuana e integrante del 11 Ideal en la jornada anterior (17), anticipa un duelo complicado contra Pumas UNAM Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 07 noviembre 2019 | 06:00

Autor del tercer gol con el que Bravos cerró la cuenta ante Xolos de Tijuana, el domingo anterior, el ecuatoriano Jefferson Intriago reconoció que, a pesar de que la Liguilla en este primer torneo es asunto concluido, la importancia de obtener un buen resultado en los dos partidos que les restan estriba en el tema del cociente.



“Vamos recuperándonos del enorme esfuerzo que hicimos el fin de semana y guardando energías porque la verdad que viene un compromiso totalmente complicado”, comentó el jugador sudamericano.



A pesar de su enorme capacidad a la ofensiva y los buenos destellos que ha regalado cuando se ha sumado al ataque, el gol de tiro libre que le anotó a los Xolos, es el primero que hace en el Apertura 2019 y en México, desde su llegada al balompié azteca.



Ahora Bravos se prepara para visitar Ciudad Universitaria y enfrentar a unos Pumas de la UNAM que con 22 puntos todavía tiene posibilidades matemáticas de ingresar a Liguilla, aunque ya está a merced de otros resultados.



“Por lo que me han dicho, sé que vamos a una cancha difícil, y no es fácil jugar allá, pero debemos ir y pelear el partido”, aseguró Intriago Mendoza.



Jefferson expresó su alegría por marcar ante el cuadro de Tijuana y la confianza que le abona para ser el hombre que levante la mano para ser el cobrador oficial de los tiros libres, ya que a pesar de que el portero Iván Vázquez es un excelente pateador en ese tipo de faltas, el riesgo es muy alto de que el rival genere un contraataque en caso de no acertar.



“El gol ya lo venía buscando partidos atrás, además de que es mi primer gol acá, emocionado, feliz por el triunfo y los otros dos goles de mis compañeros, se trabajó de excelente manera el partido y se sacó el buen resultado”, declaró el futbolista nacido en Manabí, Ecuador.



Después de visitar a los Pumas el próximo domingo 10 de noviembre, el siguiente fin de semana se vendrá otra fecha FIFA por lo que Bravos sostendrá un partido amistoso en Chihuahua capital frente a los Rojinegros del Atlas, para luego cerrar el torneo regular recibiendo a los Tigres de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti.



“En el futbol actual no siempre gana el favorito, así que vamos por un resultado positivo. Nos quedan dos juegos ante dos grandes rivales que si ganamos tenemos una buena puntuación en este que es nuestro primer torneo en Primera División”, dijo el camisa número 15 de Bravos.