Hacen enroque  

Cortesía Bravos FC Juárez



martes, 10 diciembre 2019 | 06:00

Vientos de cambio soplan en la Sub 17 y en el conjunto femenil del FC Juárez; Gabino Amparán toma las riendas de las Bravitas, mientras que David Aponte será el entrenador del conjunto Sub-17 del club juarense, informó Juan Ángel Solís, directivo de la escuadra.



Un intercambio de entrenadores es el que se realizó en estos equipos, Aponte dirigía a la escuadra femenil y Amparán al juvenil Sub-17.



“A partir de ya, a partir de ahora (Amparán) ya va a ser el nuevo técnico de la femenil”, informó Solís.



Sobre el futuro de Aponte, comentó que continuará en la organización.



“Él va a seguir en la institución, él (Aponte) va a estar encargado de la Sub-17”, añadió el directivo.



Amparán se sumó al FC Juárez el pasado 21 de octubre, cuando reemplazó a Omar Gómez como director técnico del equipo Sub-17, antes de la jornada 15 del Apertura 2019.



El Diario intentó contactar al nuevo estratega de las Bravas, pero no tomó la llamada, mientras Aponte dijo que no podía hacer declaraciones.



“El club me prohibió hablar con la prensa porque va a haber algunos ajustes ahí, entonces no puedo hablar en estos días”, dijo.



Con Amparán al mando de la Sub-17, los Bravos no lograron ganar ningún partido, fueron derrotados en los cinco juegos que dirigió y la escuadra terminó en el último lugar del torneo de la categoría con 10 unidades.



Antes del ascenso del equipo Aponte de la Rosa ya formaba parte de la institución como auxiliar técnico de Tomás Campos con el equipo de Tercera División.



Luego que los Bravos incursionaron en la Liga MX, Aponte se encargó de dirigir a la Sub-13 en el Torneo de Verano 2019 de la categoría.



Fue hasta el 4 de septiembre cuando se convirtió en el técnico del conjunto femenil al reemplazar a Aarón Balderas, antes de la jornada 9 del Apertura 2019.



Con Aponte las Bravas consiguieron su primera y única victoria hasta el momento en la Liga MX, cuando vencieron a Pumas en el Olímpico Benito Juárez, en la jornada 11.



El saldo de Aponte como timonel de la escuadra femenil fue de diez juegos dirigidos, una victoria, dos empates y siete derrotas. El equipo culminó en el penúltimo lugar, sólo por encima de las Centellas del Necaxa, con siete puntos.