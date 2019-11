Agencia Mexsport



Guerrera en la zaga Líder y capitana de FC Juárez, Karen Loya se convirtió en un estandarte en el cuadro bajo del conjunto local Alfonso Ocón Guevara / El Diario

jueves, 28 noviembre 2019 | 06:00

Una futbolista aguerrida, con liderazgo nato y con total entrega por la camiseta es el perfil ideal de una capitana en cualquier equipo, las mismas características que posee Karen Loya, defensa central de las Bravas FC Juárez, quien con poco tiempo en este deporte ha logrado consolidarse profesionalmente.



Loya Valladares llegó al mundo del futbol en 2015, cuando tenía 21 años de edad, gracias a la insistencia de una amiga para asistir a las visorías del equipo femenil de la UACJ.



“Desde quinto de primaria hasta mi primer año en la universidad estuve en atletismo, por cuestiones personales dejé de entrenar y fue una época en la que quería hacer deporte”, dijo la jugadora del equipo fronterizo sobre sus inicios en el deporte.



Como universitaria la defensora jugó una Universiada Nacional, la edición 2016 en Guadalajara, Jalisco, y estuvo a punto de asistir a la Universiada Mundial de Taipéi, China en 2017, pero no logró superar el último filtro para formar parte del roster final.



“Fue una experiencia muy chida en las universiadas. Fue algo diferente porque estaba acostumbrada al deporte individual, hasta me veían raro al principio porque le echaba muchas ganas, pero esa es mi esencia”, externó.



Tres semanas antes de iniciar su aventura con el FC Juárez, Karen Pamela asistió a unas visorías para integrarse a las Esmeraldas de León, equipo que aceptó y solicitó a la futbolista formar parte de sus filas, pero al final declinó la oferta.



“Fui a León y me hablaron, platicamos del tema económico y todo, sólo que… no sé qué andaba haciendo allá, no era parte de mis planes ser futbolista profesional y también por cuestiones económicas decidí no irme”, narró la capitana de la escuadra juarense.



Una semana después de rechazar a las Esmeraldas la futbolista chihuahuense fue notificada sobre la llegada del FC Juárez a la Liga MX y por ende sobre las visorías que realizaría el equipo femenil.



“Fue mucho tiempo de visorías, llamaban a muchas chavas, diciéndoles gracias a otras y era cada día estar peleando por un lugar”, explicó Karen. “Faltaban dos semanas para que iniciara el torneo y todas preguntándonos quién va a estar (en el equipo)”, agregó.



La jugadora de 25 años firmó contrato con las Bravas y se convirtió en el estandarte defensivo del club, su liderazgo pronto fue detectado, incluso desde visorías, y el entonces técnico del equipo, Aarón Balderas, le otorgó el gafete de capitán, que a pesar del cambio de entrenador, con la llegada de David Aponte, logró mantenerlo.



“En el primer juego en León, ya en la charla técnica el profe Aarón –Balderas– pasó a la presentación y ahí lo menciona (la capitanía)”, dijo la futbolista.



“Fue una sorpresa, no tanto porque no lo quisiera, pero sí me sentí orgullosa entre tantas chavas que venían de tener experiencia de equipos como Rayadas y Lobos”, expresó.



La deportista chihuahuense disputó todos los minutos del Apertura 2019 y espera repetir esto en el próximo torneo.



“Yo creo que ninguna de las que estamos ahora quisiéramos irnos, nos gustaría continuar trabajando y dar todo por Juárez. Sigan apoyándonos y esperamos estar en Liguilla para aspirar por el título”, sentenció.