Mexsport



Gozo se va al pozo Con un hombre menos desde el minuto 27, Bravos FC Juárez no puede mantener la ventaja de un gol y cae 3-1 ante León, su sexto revés en el Apertura 2019 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 15 septiembre 2019 | 06:00

Obligados a jugar con un hombre de menos por la expulsión de Joaquín Esquivel al minuto 27, y a pesar de que se pusieron al frente en el marcador con el gol de Darío Lezcano, los Bravos de Juárez no pudieron aguantar el vendaval y terminaron por caer 3-1 ante León, en actividad de la novena jornada de la Liga MX, su sexta derrota del Torneo Apertura 2019.



El equipo juarense se presentó en el Nou Camp con un planteamiento valiente pero con el paso de los minutos y tras evidenciar desgaste físico por la inferioridad numérica terminó por pagar la factura.



El juego comenzó bastante movido y en una triangulación León puso la esférica en el fondo de las redes, pero la jugada fue invalidada por una posición adelantada del jugador ecuatoriano Ángel Mena, al minuto 6.



Esquivel disputó una pelota de forma imprudente, llegó con los tachones por delante sobre el tobillo de Jean Meneses y fue expulsado.



Bravos no renunció del todo a su capacidad ofensiva y la mejor manifestación la dio al 39 de acción con el gol de Darío Lezcano, que llegó a tres anotaciones en el torneo.



La jugada la dirigió Jefferson Intriago, que dio el pase filtrado a Lazcano, quien al recibir la pelota, con un regate, dejó sembrados a William Tesillo y Andrés Mosquera.



Lezcano continuó con la esférica pegada al botín, buscó el tiempo y espacio, hizo un par de fintas y cuando lo decidió sacó zurdazo que se coló entre las piernas de Mosquera y encontró el fondo de las redes.



Con el gol en contra ‘La Fiera’ se sintió herida y respondió con el gol del empate, pero de nueva cuenta fue invalidado por una posición adelantada.



El arquero Iván Vázquez se empleó a fondo al minuto 43, y con una gran atajada evitó el gol de León en un disparo desde fuera del área que buscaba anidarse en el ángulo superior izquierdo.



En el arranque de la parte complementaria de nueva cuenta el cancerbero de Bravos evitó el gol del empate a un disparo de Mena.



El debut de Diego Rolán en el futbol mexicano se dio al minuto 69, en un tercer cambio obligado por la salida por lesión de Flavio Santos.



No tenía ni 10 segundos de haberse generado la tercera modificación de Bravos, cuando en una ofensiva de León se marcó la pena máxima en una mano de Víctor Velázquez.



Mena se encargó de cobrar desde el manchón penal y con fuerte disparo puso el empate, 1-1, al 74.



La vuelta al marcador se presentó al 82 en un tiro de esquina que no pudo despejar Elson Dias y dejó la esférica plena para que a quemarropa rematara al arco Tesillo. El tercer gol llegó con un equipo fronterizo entregado. Leonardo Ramos selló el triunfo al minuto 94.