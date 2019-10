Goleadas y eliminadas

Cortesía Tuzos Femenil



martes, 15 octubre 2019 | 06:00

Las Bravas de Juárez no lograron mantener la ventaja con los destellos de talento que mostraron en el estadio Hidalgo y fueron derrotadas 5-1 por las Tuzas del Pachuca en la jornada 14 del Torneo Apertura 2019; además se consumó su eliminación del torneo.



Después de varios días de inactividad por el receso de Fecha FIFA, el conjunto juarense regresó a la acción en un juego en el que las Tuzas dominaron de principio a fin, aunque no lograban derrumbar el muro defensivo de la escuadra juarense en los primeros minutos.



Cuando parecía que era cuestión de tiempo para que las locales se fueran arriba en el marcador, al 33 apareció la recién ingresada Vázquez en el borde del área rival, luego de recibir un pase de Silvia Elicerio, y sin pensar disparó con un derechazo cruzado y potente para vencer el arco de Alejandría Godínez para poner el 1-0 a favor del conjunto fronterizo.



La reacción de Pachuca llegó rápidamente.



En una pelota dividida dentro del área, la portera Gabriela Machuca salió por el balón, pero cometió una falta sobre Mónica Ocampo y el silbante no dudó en señalar la pena máxima.



Karen Gómez fue la encargada de cobrar el penal y con un tiro a media altura hacia el palo izquierdo de la guardameta empató el encuentro al 38.



Las locales lograron darle la vuelta al marcador al minuto 48 de acción con un remate poco ortodoxo, entre hombro y cara, por parte de Esbeydi Salazar para poner el marcador 2-1.



Salazar se despachó con dos goles más para conseguir un ‘hat-trick’ y colocarse en la cima de la tabla de goleo individual.



El tercer gol para su equipo lo marcó al minuto 66 con un zurdazo raso desde los linderos del área. En el cuarto tanto solamente empujó el balón a la red desde el área chica, al 71’.



El partido terminó con los ánimos encendidos.



Celeste Vidal y Paola Monroy intercambiaron manotazos y empujones, lo que provocó que el árbitro expulsara a ambas futbolistas al minuto 76.



Cindy Caro recibió la segunda tarjeta amarilla por una fuerte entrada y por ende recibió el cartón rojo para dejar al FC Juárez con nueve jugadoras al 81.



El festival de goles de las Tuzas lo concluyó Blanky Serrano con una anotación al minuto 89 para poner el 5-1 final y, con ello, dejar en la lona a las juarenses.



Con este resultado las Bravas suman diez derrotas en lo que va del torneo y se mantienen en la penúltima posición de la tabla con únicamente seis unidades.