Marco Tapia / El Diario



Leandro Carrijo Gol con sabor muy especial Aunque ya había marcado goles en la Primera División de otros países, para el brasileño Leandro Carrijo el tanto que anotó el domingo en el triunfo de Bravos sobre Tijuana, tiene un mejor sabor Eduardo Morán / El Diario

martes, 05 noviembre 2019 | 06:00

Aunque ya había marcado goles en la Primera División de otros países, para el brasileño Leandro Carrijo el tanto que anotó el domingo en el triunfo de Bravos sobre Tijuana, y que para él representa el primero en el máximo circuito del futbol mexicano, tiene un mejor sabor porque durante cuatro años había peleado porque el cuadro fronterizo estuviera en Primera División.



Máximo goleador en la historia de Bravos, para Carrijo el del domingo fue apenas su segundo juego con el FC Juárez en Liga MX y primero en el que sale como titular, además de haber participado todo el encuentro.



“Un gol en Primera División sí está bueno, pero también hay que ver que estoy en la institución desde hace cuatro años, también ya tuve oportunidad en otras primeras divisiones, ya he pasado por Europa, jugué en Brasil en Primera División”, comentó ayer el jugador sudamericano.



“Aquí es diferente por la lucha que vengo teniendo en cuatro años de querer ascender a este equipo, de estar con este equipo en Primera División, tener la afición con la alegría de celebrar goles”, afirmó.



¿Es un momento especial?, sí, es gol, gol es gol aquí y en cualquier otro lugar, pero aquí se da un sabor mejor por todo lo que pasamos juntos, digo, tanto la institución como la afición, como la ciudad”, agregó Carrijo.



El delantero de Bravos dijo para él siempre es magnífico celebrar un gol y más uno como el del domingo por la forma en que se dio, que tuvo que pelear por el balón luego de algunos rebotes.



“Entonces contento, muy satisfecho con el trabajo, se ve que estamos trabajando para eso y fue un momento clave del partido porque empezaba el segundo tiempo, entonces ahí podría ser otro tipo de partido. El gol nos dio más tranquilidad, un gran partido que hicimos todos”.



-¿Qué sentiste al saber que ibas de titular?



“Yo siempre he buscado la oportunidad y ya que me tocó estar entre los 11 sabía que tenía que hacer mi trabajo, o sea, aportar lo que siempre vengo aportando a este equipo. Toda la lucha, todas las ganas de triunfar y complementar con goles y me salió muy bien la oportunidad que me dio el profesor y hay que seguir trabajando, ya es un pasado, ya es un juego que ya se festejó y entonces ahorita ya a empezar a trabajar y a pensar en Pumas el próximo domingo”, finalizó.