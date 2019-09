Alejandro Martell / El Diario



Gabriela se confiesa

lunes, 09 septiembre 2019 | 06:00

Originaria de Parral, Chihuahua, Silvia Gabriela Machuca Rubio es la portera titular del equipo Bravas de Juárez que participa en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX femenil, lugar que se ha ganado a pulso con trabajo, disciplina y esmero.



La arquera de 21 años de edad, de 1.65 metros de estatura debutó en el profesionalismo con el conjunto juarense el pasado 15 de julio en el partido que empató de visitante a un gol con León.



Gabriela ha sido titular los ocho encuentros que ha sostenido la escuadra fronteriza y ha participado en los 720 minutos.







1 ¿De dónde vino la motivación de jugar futbol?



R: “Desde que yo era pequeña, mi papá y mi mamá jugaron voleibol y futbol respectivamente. Ir a sus partidos era para mí también involucrarme con otros niños y jugar esos mismos deportes que mirábamos, de ahí nació mi gusto”.







2 ¿A qué edad comenzaste a practicar el futbol?



R: “A los nueve años, en la escuela primaria en la que estuve”.







3 ¿El futbol es un deporte complicado?



R: “Sí, lo es porque es algo que te lo tienes que proponer primero de manera personal y luego aplicarlo en conjunto; es difícil estar en un equipo, ya que te exige otras cosas que los deportes individuales no lo hacen como es el hacer precisamente equipo”.







4 ¿Juegas futbol en tu tiempo libre o solamente cuando entrenas o participas en un partido oficial?



R: “Ahorita no lo hago, en mi tiempo libre hago más bien ejercicio, corro, voy al gimnasio”.







5 ¿Te consideras una líder en el equipo de Bravas?



R: “De alguna manera me siento parte importante del equipo. El compromiso que tengo con el equipo me obliga a estar metida completamente en apoyar a mis a compañeras, en motivarlas, orientarlas”.







6 ¿Existe compañerismo y buen ambiente dentro del equipo de Bravas?



R: “Se siente un ambiente cómodo, donde todas sabemos la parte que somos en el equipo y nos llevamos muy bien”.







7 ¿Quién ha sido el mejor director técnico que has tenido?



R: “El profesor Alberto Saucedo de la UACH, él me motivó a salir adelante en este deporte”.







8 ¿Qué carrera estás estudiando?



R: “Licenciatura en Educación Física en la UACH”.







9 ¿Qué días entrenas?



R: “Todos los días, exceptuando el dia de juego, que es ahí donde plasmamos lo que se entrena”.







10¿Te parece difícil combinar los estudios y el futbol?



R: “No, la verdad no, siempre y cuando te apliques en los horarios y ritmos de exigencia de cada una de las dos cosas”.







11 ¿Además del futbol practicas otro deporte?



R: “Ahorita ya no, pero en su momento también jugué voleibol”.







12 ¿Cómo consigues mantenerte en forma?



R: “Procuro hacer ejercicio aunque no tenga la oportunidad de ir al gimnasio; en casa realizo ejercicios con liga, trato de estar activa”.







13 ¿Cómo te sientes cuando ganas un partido?



R: “Aunque aquí con Bravas no se ha ganado, la verdad que hubo partidos que nos supieron a victoria”.







14 ¿Dedicas tus jugadas destacadas en el arco a alguien en especial?



R: “A mis padres, a ellos son a los que les debo todo lo que soy en este deporte”.







15 ¿Te gustaría continuar en este deporte hasta el retiro?



R: “Si la salud y las lesiones lo permiten, sí me gustaría continuar”.







16 ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar dentro de la cancha?



R: “En cada partido mi objetivo es procurar que no me metan goles y a largo plazo me gustaría crecer en este u otro club”.







17 ¿Criticarías algo en el ambiente del futbol?



R: “Obviamente los salarios que se otorgan en el futbol femenil, estamos atrasados en ese tema”.







18 ¿A quién admiras en el futbol?



R: “A Guillermo Ochoa, es un jugador que es líder en su equipo y en la Selección”.







19 ¿Qué significa el futbol para ti?



R: “Es la base de muchas cosas en mi vida personal y profesional, en su momento me ayudó a desenvolver mi personalidad”.







20 ¿Qué música te gusta escuchar?



R: “Electrónica”.







21 ¿Cine o televisión?



R: “Prefiero asistir al cine en mis ratos libres”.







22 ¿Tu película favorita?



R: “Diario de una pasión”.







23 ¿Tipo de lectura preferida?



R: “Motivacional”.







24 ¿Artista preferido?



R: “Adele (cantante)”.







25 ¿Parral, Juárez o Chihuahua?



R: “Hay que ser agradecida donde uno vive, pero prefiero la capital del estado”.