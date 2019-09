Archivo



Frente al mejor ataque La escuadra Sub 20 se mide hoy a ‘La Pandilla’; que posee una ofensiva explosiva Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 01 septiembre 2019 | 06:00

El cuadro con la mejor ofensiva hasta el momento con 16 goles a su favor, los Rayados de Monterrey Sub-20, es el rival en turno de los Bravos de Juárez en la octava jornada de la Liga MX.



A pesar de la cuota goleadora que registra por el momento el cuadro regiomontano, de visitante le cuesta imponer condiciones y en cuatro partidos disputados fuera de casa tiene un empate y tres derrotas.



Ofensivamente Bravos ocupa el penúltimo lugar con cinco goles, pero defensivamente está en el noveno sitio con nueve goles aceptados. En este segundo rubro Juárez es mejor que Monterrey, que tiene 12 goles en contra.



“Todos los equipos son competitivos y difíciles, ahora viene Monterrey uno de los cuadros más difíciles de la misma liga y tenemos que trabajar el partido”, comentó Javier Nevárez, uno de los jugadores de Bravos que está registrado como parte del primer equipo, pero su mayor participación la ha tenido con el grupo de la Sub-20.



Nevárez, que vio actividad en contra de Puebla, no se ha recuperado totalmente de una lesión, estuvo en el juego en casa ante Gallos Blancos de Querétaro, pero no tuvo participación ante Cruz Azul. “Nosotros tenemos que jugar como le hemos venido haciendo, no se nos ha dado el resultado, pero hemos tenido mucha llegada, simplemente tenemos que jugar con nuestras armas”, señaló el medio ofensivo de Bravos.



Contrario a lo que sucedió con el primer equipo, en esta categoría Bravos sí pudo doblegar a Querétaro en el pasado encuentro en casa (1-0) por lo que ahora el objetivo es hilar triunfos en su cancha.



“La idea es mantenernos, no será fácil el partido contra Monterrey, pero debemos ir por un buen resultado”, aseveró Francisco Javier, playera número 21.



En esta categoría se permite la inclusión de hasta cuatro jugadores del primer equipo, los Rayados tuvierono en sus filas al delantero uruguayo y camisa número 10, Jonathan Matías Urretaviscaya.