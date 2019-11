Agencia Mexsport



Flavio quiere cerrar bien El mediocampista tapatío de FC Juárez destacó la relevancia de sumar tres puntos contra el campeón Tigres en la última fecha del Apertura 2019 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 20 noviembre 2019 | 06:00

Hacer un buen cierre de torneo este domingo, es el deber de los Bravos de Juárez, así lo aseguró Flavio Santos, jugador del conjunto fronterizo que todavía tiene contrato con el club hasta el Clausura 2020.



“El equipo está mentalizado en hacer un buen cierre de torneo y sacar los tres puntos ante Tigres es la única forma de hacerlo. Tenemos que seguir sumando y despedirnos con una victoria aquí en casa, ya que será de mucha importancia para el siguiente torneo”, comentó Santos Carrillo.



El equipo juarense ha estado trabajando durante la semana planeando el duelo ante el cuadro universitario, que dicho sea de paso ya tiene su boleto amarrado a la Liguilla.



Los Tigres se ubican en el quinto peldaño de la tabla general con una sumatoria de 29 unidades, pero una victoria aquí en la frontera podría catapultarlos hasta la segunda posición, si es que Necaxa y León no sacan el triunfo en la última jornada.



“Creo que el torneo fue de altibajos, si bien el equipo hasta la jornada pasada tuvo el grupo completo, aun así supimos pararnos bien en varios estadios, hicimos nuestro futbol. Aquí la verdad que dejamos ir varios puntos que nos sacaron al final, también el tema de los expulsados nos pesó en ese aspecto”, dijo el camiseta número 17 de Bravos.



A pesar de que el tema de Liguilla está cerrado para el club fronterizo, los tres puntos que estarán en juego ante los Tigres son de suma importancia para marcar diferencia en el cociente. Actualmente Bravos registra 1.1176 en el cociente y en la tabla está por encima de Veracruz, Guadalajara y Atlas.



Con el empate a un gol ante los Pumas de la UNAM la jornada anterior, el equipo juarense llegó a 18 unidades en el Apertura 2019 y se mantienen en el lugar 16 de la tabla general, por arriba de Toluca, Puebla y Veracruz.



“Sacando los tres puntos el domingo y llegar a 21 en este primer torneo, me parece que no es malo. En lo personal yo trabaje en el día a día, partido a partido; físicamente me sentí bien, lo que venga será decisión de la directiva y cuerpo técnico. Me quedan seis meses más, me queda el siguiente torneo y vamos a cerrarlo bien y disfrutar el que venga”, dijo.



El conjunto que dirige Ricardo ‘Tuca’ Ferreti vendrá a enfrentar a Bravos con todo su arsenal ofensivo, entre los que destacan el francés André-Pierre Gignac, el chileno Eduardo Vargas y el ecuatoriano Enner Valencia.



“Sabemos la calidad que tiene el plantel de Tigres, no debemos hacerlo menos porque vengan acá, nosotros debemos hacer nuestro partido y que le cueste sacarnos puntos”, afirmó Flavio.