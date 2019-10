Jesús Ángel Rodríguez



Fiel y leal al ‘Chiverío’ De un tiempo a la fecha pudiera pensarse que ser aficionado a las Chivas Rayadas de Guadalajara es estar dispuesto a sufrir en demasía y conformarse con obtener destellos de alegría cada fin de semana. Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 26 octubre 2019 | 06:00

De un tiempo a la fecha pudiera pensarse que ser aficionado a las Chivas Rayadas de Guadalajara es estar dispuesto a sufrir en demasía y conformarse con obtener destellos de alegría cada fin de semana.



A pesar de eso, todavía hay aficionados que llevan los colores de su equipo tatuados en la piel y en su corazón, Jesús Manuel Zamora es uno de ellos.



Con prácticamente 50 años de ser rojiblanco, ‘Chuy’ reconoce que ser un ‘chivahermano’ es un sentimiento que no puede cambiarse y un amor que no termina con el paso de los años.



“Estamos tristes, actualmente las cosas están muy gachas con el club Guadalajara, desde que Jorge Vergara agarró al equipo no se ha hecho gran cosa, y eso que tiene mucha afición no sólo en México, pero las malas decisiones que han tomado tienen al equipo donde está”, comentó el juarense.



Jesús, junto a su hijo José Armando, vive con intensidad triunfos y derrotas del club al que ha hecho parte importante de su vida.



Son de ésos a los que llaman y se les conoce como aficionados de ‘hueso colorado’.



“Ande como ande el equipo siempre le voy a ir, soy Chiva y qué, por lo mismo nos duele perder; mi hijo llora con las derrotas y más cuando se tienen contra el América, pero seguimos apoyándolo cada fin de semana, no nos rajamos”, aseguró el fan originario de Ciudad Juárez.



Desde el sillón de su casa, Jesús y su hijo apoyan al llamado ‘Rebaño Sagrado’. Este fin de semana no será la excepción ya que se enfrentan a los Bravos.



“Al igual que nosotros, mi papá también fue un ‘chivastian’ de hueso colorado, él fue quien me heredó el gusto por estos colores y luego yo a mi hijo. Debo de decir que nosotros dos, al igual que mi padre, decidimos irle a este equipo porque juega con puros mexicanos, eso es motivo de mucho orgullo”, dijo el exintendente de la UACJ.



Un ‘chivista’ a ultranza, decidido, no puede andarse con medias tintas. Su apoyo es incondicional. Por esa razón Jesús y su hijo, que no pueden asistir al estadio donde juega el Guadalajara cada 15 días, como tampoco lo harán este domingo por no contar con boletos para ingresar al Olímpico Benito Juárez, estarán de nueva cuenta frente a la pantalla, al pie del cañón.



“De alguna manera los de Juárez tenemos que estar divididos y apoyar a Bravos, porque gracias a ese club los otros equipos vienen a la ciudad. Que gane el mejor”, puntualizó Zamora quien en una ocasión apostó todo su salario a un adepto del Cruz Azul.



Ese día ‘Chuy’ llegó a casa con doble raya.