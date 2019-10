Cortesía Bravos FC Juárez



Fernández, Acosta y Sagal en el hule Por distintas lesiones, los futbolistas están en duda para el duelo de este domingo contra Atlético San Luis, en la fecha 13 del Apertura 2019 en la Liga MX Jesús A. Rodríguez

jueves, 03 octubre 2019 | 06:00

Mauro Fernández, Alberto Acosta y Ángelo Sagal son dudas para enfrentar el domingo 6 de octubre al Atlético San Luis, en actividad de la jornada 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX; informó el entrenador de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero.



El partido ante el cuadro potosino dará inicio a las 5 de la tarde y no a las 6, como regularmente lo hace en casa el equipo fronterizo.



“Con Necaxa fue un partido de mucho choque, muchos golpes. Dos de nuestros jugadores salieron lesionados, no por eso precisamente, pero sí por toda la acumulación de partidos y tanto Mauro (Fernández) como Beto (Alberto Acosta) tuvieron que salir de cambio. Están haciendo la rehabilitación, para tratar de estar lo más pronto posible en condiciones”, comentó el estratega del cuadro juarense.



Caballero señaló que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los jugadores, pero realmente ve complicado que puedan estar en óptimas condiciones para encarar al Atlético.



“Hay que ver la evolución, pero la verdad se ve difícil porque uno tiene desgarre (Mauro Fernández) y son pocos días para estar otra vez. Depende de su evolución y los tratamientos, pero tampoco podemos tener en cancha a un jugador que esté al 50 por ciento porque es dar mucha ventaja, además de arriesgar al propio jugador”, dijo el timonel.



Mauro Fernández y Alberto Acosta salieron tocados del juego en contra de Necaxa; Ángelo Sagal participó en el triunfo sobre Veracruz en la jornada 10 donde metió el segundo gol, pero después ya no vio acción en los empates con Águilas del América y Rayos, por presentar una molestia en la rodilla. Quienes poco a poco se han ido recuperando son Manuel Viniegra y Luis López, que no han tenido un solo minuto de participación en la Liga MX.



“Estas lesiones han provocado que el plantel se reduzca un poco. La competencia que hemos tratado de generar es pensando en un plantel que tiene sus virtudes y defectos, pero son todos buenos jugadores, quien esté en mejor condición jugará el domingo”, expresó el director técnico.



“Yo siempre les he dicho que el que juega tiene que hacer todo lo posible para mantenerse jugando y los que están fuera tienen que estar al cien por ciento para cuando se les presente la oportunidad y aprovecharla. Todos quieren ser parte del once titular tanto en la Liga como en la Copa”, finalizó Caballero.