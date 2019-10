Jesús Ángel Rodríguez



‘Falta mucho por hacer’: Amparán Luego de dirigir a la distancia su primer partido al frente de los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el entrenador Gabino Amparán señaló que el grupo ha comenzado a manifestar en la cancha su idea futbolística, pero falta mucho trabajo por hacer Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 30 octubre 2019 | 06:00

Luego de dirigir a la distancia su primer partido al frente de los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el entrenador Gabino Amparán señaló que el grupo ha comenzado a manifestar en la cancha su idea futbolística, pero falta mucho trabajo por hacer para estar donde se quiere dentro de esta división.



“Desafortunadamente el domingo ante Chivas no pude estar en la banca porque sigo sin estar registrado, esto es un aspecto importante, sobre todo en estas categorías. Los muchachos están en desarrollo y tener a la persona que les está dando la instrucción en cuanto a lo que se quiere en el terreno de juego, es bien importante la presencia del director técnico”, comentó el timonel del equipo juarense.



Con marcador de 3-2 el equipo fronterizo firmó su novena derrota de la campaña, aunque al final no se fue con las manos vacías ya que obtuvo la unidad extra en la serie de penales que se tira al final de cada uno de los juegos en esta categoría, independientemente del marcador con el que concluyan los 90 minutos reglamentarios.



“Estuve a distancia, y a la distancia tratar de hacer ajustes y corregir cuesta un poco más, aunque teníamos ahí al ‘profe’ Erick Marín, que él conoce a los muchachos y lo hizo muy bien, pero para el chico, insisto, es importante la presencia del director técnico en el partido”, manifestó el entrenador.



Con una semana apenas de trabajo al frente de este equipo del FC Juárez, Amparán reconoció que el tiempo irá dando la pauta para mejorar y llegar a donde se busca.



“No es tan fácil que en poco tiempo los chavos asimilen todo lo que uno quiere, y tampoco uno quiere dar toda la información en tan corto tiempo. Voy viendo que se va asimilando sobre todo el orden y el funcionamiento colectivo que es fundamental, porque estamos en un deporte de conjunto en el que es esencial el desempeño colectivo. Creo que vamos bien por ese lado, me quedo con eso”, aseveró el estratega.



En la pasada jornada 15 de la Liga MX, el conjunto juarense mostró una cara distinta y un sello que ha comenzado a impregnar su nuevo timonel.



“Mantener la ilusión y el deseo de salir adelante es un tema mental, de convicción, no podemos destruirnos con un gol en contra y pensar que ya todo está perdido. En ese sentido me gustó la capacidad de reacción ante Chivas y en eso vamos ganando, hay que sumarle a los chicos ese espíritu combativo”, expresó el entrenador, quien espera estar en la banca el jueves ante Morelia.