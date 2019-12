Agencia Mexsport



‘Eterno’ en el banquillo bravo Tras su primera temporada en Liga MX, el dirigente Álvaro Navarro garantiza la permanencia de Gabriel Caballero en timón del FC Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 01 diciembre 2019 | 06:00

Si alguien tiene su lugar amarrado con los Bravos de Juárez, es el entrenador Gabriel Caballero.



Ante la inminente salida del auxiliar técnico Alejandro Domínguez, la directiva de Bravos busca al candidato ideal que acompañe al timonel argentino en el banquillo, ya que la apuesta se mantiene a favor del estratega para que continue con el club fronterizo en el Clausura 2020.



Así lo manifestó el director deportivo del FC Juárez, Álvaro Navarro, quien habló de la continuidad de Caballero en el equipo juarense.



“Eso es obvio, esa es determinación que nunca ha estado en duda, ni va a estar en duda, yo les he dicho y les digo, nosotros no somos una directiva que por un resultado malo vamos a cambiar nuestro enfoque y nuestra determinación de la gran capacidad que tiene Gabriel”, externó el directivo.



“Es una persona que en su proceso profesional y ahora como entrenador en la MX, después de haber pasado también por Pachuca, yo no tengo duda que Gabriel en el corto o mediano plazo va a ser el entrenador de México”, añadió Navarro Gárate.



En tanto, este tres de diciembre se llevará a cabo la junta de dueños, en la que, entre otras cosas, se definirá el futuro del Club Veracruz y por consiguiente el calendario de juegos para el próximo torneo.



“Hemos tenido una gran comunicación todos los equipos directamente con Yon de Luisa, hemos tenido juntas cada uno de los equipos. Yo ya tuve la junta con él y hay grandes propuestas que Yon de Luisa quiere para el futbol mexicano”, aseveró.



“En la asamblea vamos a tener la oportunidad de platicar con el ‘Tata’ Martino ese día, va a haber una propuesta de parte de él a todos los clubes, va a haber una exposición de parte de él como entrenador de la Selección Nacional y así estamos nosotros igual en Bravos, vamos a llevar nuestra mejor actitud, nuestra mejor postura para siempre apoyar a la selección, siempre apoyar las decisiones que la Federación nos pide”, agregó Álvaro.



La fecha de arranque del Clausura 2020 está fijada para el 10 de enero, mientras que el último día del torneo regular será el domingo 10 de mayo.



“Se van a dar anuncios interesantes, importantes, porque Yon de Luisa tiene una gran idea de transformar al futbol mexicano, con algunas propuestas que van a ser ahí expuestas y van a ser votadas. Nosotros vamos con mucho compromiso, mucho entusiasmo, mucha ilusión de ser parte de esas decisiones que van a hacer más fuerte al futbol mexicano”, puntualizó.