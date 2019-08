‘Estamos obligados al triunfo’: Lezcano

Marco Tapia



martes, 30 julio 2019 | 06:00

Darío Lezcano, delantero paraguayo de Bravos FC Juárez dijo que el partido de este domingo no fue el debut que esperaba por el marcador en contra, pero al mismo tiempo señaló que para él fue importante estar los 90 minutos en cancha, además de aceptar que están obligados a derrotar al Toluca en el debut de los Bravos en casa el próximo fin de semana.



“La verdad que una derrota dura porque no esperábamos esa derrota, pero bueno, ahora hay que pensar adelante, hay que dejar atrás la derrota y pensar en el próximo partido ya”, declaró Lezcano al arribar ayer al aeropuerto local.



-¿Fue importante para ti jugar los 90 minutos?



“Exactamente, es importante por mi parte esos minutos que me dieron y ahora a entrenar mejor, a seguir la cosa y para el próximo partido estar en mejora todavía porque el ritmo es importante para un jugador”, dijo.



-Después del resultado ante Santos, ¿se sienten obligados a ganarle al Toluca?



“Claro, no de ahora, desde el comienzo es obligado porque sabemos la situación y ahora no queda más que ganar y vamos a tratar esta semana de hacer bien las cosas, entrenar bien, mirar cómo se paran ellos para poder ver cómo les podemos contrarrestar”.



Lezcano consideró que para nada fue normal la derrota en Torreón y no se justifica por el hecho de que los refuerzos de Bravos han llegado prácticamente con el torneo ya iniciado.



“No, claro que no es normal, pero en el fut todo puede pasar y 3 a 0 ya es mucho, nosotros necesitamos puntos, también recién empezó el campeonato, tenemos mucho por delante, pero igual como dijo ayer el ‘profe’, tenemos que agarrar puntos, ganar puntos, para estar mejor”.



El delantero sudamericano consideró que haber jugado dos partidos consecutivos fuera de casa tampoco es algo que afecte el rendimiento del equipo, pero lo que sí pudo ser un factor son los cambios que hubo en las alineaciones titulares de uno a otro partido.



“Pero para eso entrenamos también, y tenemos que conocernos uno al otro y por eso entrenamos para hacer bien las cosas”, expresó.



-¿Cómo te sentiste en la delantera con Ángelo Sagal?



“Bien, bien, yo con cualquiera me siento bien, ahora a trabajar mejor para conocernos mejor todavía”, finalizó.