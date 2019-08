Cortesía



Enfrentan dura prueba Las Bravitas jugarán contra las Rayadas, el rival más complicado hasta el momento Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 22 agosto 2019 | 06:00

Ante Rayadas de Monterrey, el actual superlíder de la competencia, el más goleador con 17 tantos, que tiene la sexta mejor defensiva y en sus filas a la goleadora del torneo, las Bravas de Juárez buscarán enderezar el rumbo en la Liga MX Femenil.

El sinodal que el conjunto juarense deberá encarar este día en la Sultana del Norte, es el más complicado de los cinco que ya enfrentó en el Apertura 2019.

Las Rayadas son el club que marcha en la primera posición de la tabla general con 15 puntos, producto de cinco triunfos y una derrota; contabiliza 17 goles a favor por siete en contra y tiene en sus filas a la actual goleadora de la temporada con cinco anotaciones, Mónica Monsiváis.

La pelota comenzará a rodar en el estadio BBVA, a partir de las 8:00 de la noche, tiempo de esta frontera.

Ayer, minutos antes de partir a Monterrey, la líder de mediocampo juarense, Georgina Peralta habló de la situación actual del equipo.

“Atlas fue un rival complicado, un equipo que no conocíamos. Hicimos un buen trabajo en el primer tiempo, lamentablemente no se dio el resultado, fue un resultado que no nos esperábamos tampoco, pero creo dentro del campo lo habíamos hecho bien. Fue falta de concentración en el segundo tiempo, entramos más calmadas, pensamos que teníamos el partido resuelto y no, no fue así, esta semana trabajamos en ello para poder superar ese tipo de cosas, ese tipo de errores y de momento le dimos vuelta a la página para lo que sigue en este torneo”, mencionó la mediocampista de Bravas.

El martes por la tarde el equipo fronterizo cerró filas para su compromiso en contra de Rayadas, las actuales subcampeonas, que a pesar de no marchar invictas, ya que perdieron en la jornada 4 ante Pachuca, es el equipo que mejor futbol ha mostrado luego de seis fechas disputadas.

“Es un rival duro, un equipo fuerte, pero creo hemos aprendido de esta jornada vamos igual con la mentalidad de jugarle rudo, a lo que vamos y sobre todo enseñar el futbol que tenemos”, puntualizo Peralta de los Reyes.

Después de este compromiso en Nuevo León, para la jornada 8, las Bravitas deberán visitar a las Chivas Rayadas de Guadalajara el próximo lunes 26 de agosto a partir de las 8:00 de la noche.

Vuelven a jugar en casa hasta el viernes 6 de septiembre, fecha en la que reciben a Necaxa, conjunto que actualmente se ubica en el sótano de la tabla general.