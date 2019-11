Agencia Mexsport



Enfocado en los felinos El mediocampista Joaquín Esquivel regresa al campamento de Bravos luego de su última concentración del año con el Tri Sub-22 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 21 noviembre 2019 | 06:00

Después de tener su última concentración del año con la Selección Nacional Mexicana que se alista para el Preolímpico, el jugador de los Bravos de Juárez, Joaquín Esquivel regresó a los entrenamientos para hacerles frente el próximo domingo 24 de noviembre a los Tigres de la UANL.



“Muy feliz de aportar allá y de poder seguir con la experiencia de selección. Obviamente no fue una manera en la que buscaba terminar el torneo, porque el equipo buscaba el pase a liguilla, pero en el tema de la porcentual lo hicimos bien y aún quedan esos puntos en el juego contra Tigres”, comentó el mediocampista del equipo fronterizo.



Ayer el conjunto dirigido por Gabriel Caballero entrenó en el Complejo Bravos, y trabajó sobre todo enfocado en aspectos tácticos y afinar detalles para el duelo ante el cuadro felino en el cierre del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.



“Fue la última concentración (con selección), ya el próximo año vendrá el Preolímpico. Yo vine a aportar mi granito de arena y he cumplido con eso, he aprovechado los minutos que era lo que buscaba, mostrarme y lo he hecho bien. Tengo esa ilusión de seguir jugando y seguir aportando”, mencionó Esquivel.



Los Bravos buscan superar la meta de los 20 puntos, algo que tienen al alcance en el último partido de la temporada ante Tigres, ya que por el momento contabilizan 18 unidades.



“Fue una meta que se propuso el equipo desde el inicio de torneo; pero ahora que volteas a ver es doloroso saber que tenías algunos puntos y que ahorita nos hacen falta. Ahora a pensar en lo que sigue”, señaló el playera número 16 de la escuadra juarense.



Desde que se volvió a instaurar la regla de jóvenes en México, han salido muchos prospectos interesantes. Según el reglamento de la Liga MX, los nacidos en 1997 sólo suman la mitad de los minutos jugados. Estos son los futbolistas que más ayudan a sus equipos a cumplir con la regla 20/11.



Esquivel nacido el 7 de enero de 1998 es el jugador menor de Bravos que más minutos aportó. Registró 982 minutos en 12 encuentros, pero también se suman los minutos que tuvo de participación con la selección mexicana.



“Tigres es un gran equipo, tiene buenos jugadores, pero vamos a hacer nuestro partido y queremos salir con el triunfo, que es muy importante”, opinó Joaquín con respecto a su rival de la jornada 19.