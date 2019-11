‘En proceso de construcción’: Campos

Tomada de internet



martes, 19 noviembre 2019 | 06:00

A falta de una jornada para que termine el Apertura 2019, el entrenador del equipo de la categoría Sub-20 de Bravos FC Juárez, Tomás Campos, aseguró que esta primera campaña ha sido de mucho aprendizaje para todo su plantel, incluso para él, su cuerpo técnico y las otras categorías juveniles del conjunto fronterizo.



“Un torneo totalmente nuevo, el 70 por ciento del equipo ya estaba, llegaron jugadores nuevos y creo que nos dimos cuenta de que estamos aprendiendo y constantemente tratando de mejorar”, manifestó.



El exfutbolista también aseguró que este panorama estaba, de alguna manera, presupuestado, pues se trata de un equipo que se conformó en poco tiempo.



“Sí, lo sabíamos y en todas las categorías porque estamos en un proceso de construcción, en el que prácticamente sí somos nuevos, pero queremos seguir incentivando a los muchachos”, externó.



Reforzarse para el Clausura 2020 será casi una obligación y necesidad para la escuadra Sub-20, a pesar de que algunos partidos utilizó frecuentemente jugadores del primer equipo, como Lucas da Silva, Elson Díaz, Enrique Palos, entre otros.



“Vamos a tratar de complementar con más jugadores con la estructura de la Sub-15, Sub-17, que a fin de cuentas es ‘aspiracional’ y tenemos esa consigna”, dijo el exjugador de los Indios.



Un proceso vital para Campos será la pretemporada, pues por primera vez se podrá pensar en un plan para ejecutar el proceso de preparación para el próximo torneo de la mejor manera.



“Nosotros para este torneo no tuvimos tiempo nada, prácticamente llevamos cuatro meses con el equipo, son cerca de 17 fechas y a nosotros nos agarró el tiempo encima”, señaló.



Los Bravos recibirán a los Tigres de la UANL en el Complejo Bravos este domingo.



El conjunto regiomontano tiene 23 puntos, se encuentra en la posición 11 de la tabla general y no ha perdido en los últimos tres partidos (un empate y dos triunfos).



El FC Juárez suma siete partidos sin ganar en esta categoría, pues no consigue triunfo desde la jornada 11 cuando derrotó al Club América 4-3.



El conjunto juarense tratará de regresar al triunfo y romper la racha negativa para comenzar a pensar en el próximo torneo.



“El equipo tiene buenas situaciones para estar un poquito más arriba, hemos competido de la mejor manera y lo que buscaremos es mejorar en todos los aspectos para que el equipo compita.