En Franco ascenso

Eduardo Morán



martes, 10 septiembre 2019 | 06:00

Armando Franco, delantero de los Bravos Sub 20, practica el futbol soccer desde los 4 años de edad, además ha jugado basquetbol y beisbol así como atletismo en la primaria.



Luego de haber sido parte de Cobras y La Tribu, llegó a los Bravos vía visorías y ya ha tenido la oportunidad de jugar en la Copa MX.



El próximo sábado, en duelo de sotaneros, los juarenses enfrentan a León, que se ubican en el último lugar de la tabla general con tres puntos, mientras los juarenses están dos sitios arriba, en el 17, con cuatro unidades.



“El siguiente rival es León, hay que respetar a cada rival, vaya en primer lugar o vaya en último y hay que tomarlo en serio jornada a jornada”, dijo el jugador de Bravos.



Aunque los jugadores saben que en este nivel llevan un proceso de desarrollo, no dejan del todo de lado los resultados, a los que también les dan su importancia.



“Como dice el ‘profe’, este Sub 20 es un proceso, entonces pues hay que aprender e irlo llevando cada partido. Pero ambos son importantes, tanto los resultados como el proceso hay que irlo llevando y de a poco a poco se darán los resultados”, comentó Franco al término del entrenamiento matutino de ayer en el Complejo Bravos.



-¿Cómo se da tu llegada a los Bravos?



“Bueno yo llego el año pasado mediante visorías y ya me agarró el ‘profe’ Tomás Campos y se han dado las cosas, he podido jugar en Copa gracias a Dios, y vamos a seguirle dando para estar otra vez allá arriba”, respondió el delantero de 20 años, que en el 2017 formó parte de La Tribu y en el 2018 de las Cobras en el futbol de la tercera división.



Franco juega futbol desde los cuatro años de edad, pero también ha tenido oportunidad de jugar beisbol, basquetbol y en la primaria practicó el atletismo.



“Sí, he jugado varios deportes, pero obviamente me ha gustado más el futbol, en mi familia todos son futbolistas”.



El pasado fin de semana los Bravos perdieron 2-0 con el Santos de Torreón en un partido pendiente de la fecha 2.



“Jugué poquito tiempo en ese partido, pero lo poco que se juega hay que aportarlo, el equipo va de menos a más, entonces hay que seguirle metiendo para calificar a la Liguilla”.



El también estudiante de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Juárez comentó que la convivencia entre los jugadores de Bravos Sub 20 es muy buena dentro y fuera del campo.