En caída libre Víctimas de sus propios errores, Bravos FC Juárez reciben un gol agónico, caen ante Puebla 2-1 y suman tres reveses al hilo Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 30 agosto 2019 | 06:00

Pero qué necesidad. Los Bravos de Juárez estaban a un minuto de sumar su primer punto de visitante con su primer gol fuera de territorio fronterizo, pero en tiempo de compensación Puebla los liquidó con un feroz contragolpe para perder 2-1 y ligar así su tercera derrota consecutiva en la Liga MX.



Con la mínima ventaja Bravos le cedió la iniciativa al cuadro de La Franja, que poco a poco fue creciendo en un partido que marcó la presentación del entrenador Juan Reynoso en el estadio Cuauhtémoc.



El estratega Gabriel Caballero envió a la cancha un once inicial en el que apareció por primera vez en el torneo el ecuatoriano Jefferson Intriago; también fueron titulares Flavio Santos y Gabriel Hachen. Este par de movimientos atendió la ausencia de Ángelo Sagal, quien fue expulsado ante Querétaro.



Los sacrificados por el planteamiento de Caballero, con respecto a su partido anterior ante Gallos Blancos, fueron el brasileño Elson Dias y el argentino Mauro Fernández.



Quien mantiene la titularidad en el arco de Bravos es Iván Vázquez y ante el cuadro poblano justificó esa distinción al detener de forma espectacular un cabezazo de Lucas Cavallini, que llevaba etiqueta de gol, al 11 de acción



Con las marcas apretadas en media cancha, el disparo de media y larga distancia fue una buena opción para Bravos y así lo entendió Israel Jiménez que al minuto 24 sacó tiro de perna derecha que obligó al portero Nicolás Vikonis a atajar en dos tiempos la esférica que buscaba las redes.



El partido no terminaba de explotar, con constantes faltas cometidas por ambos equipos que tijeretearon demasiado el encuentro, hasta que llegó el gol de Darío Lezcano, al 45 de acción.



Joaquín Esquivel abrió la jugada por izquierda donde conectó con Santos, quien avanzó unos metros con pelota pegada al botín, ya dentro del área sacó centro de pierna derecha de tres dedos, los defensas de Puebla no vieron que por la espalda cerraba la pinza Lezcano, el cancerbero Vikonis quedó cortó en su intento de detener el pase y Darío remató prácticamente sobre la línea de meta.



El empate lo puso Matías Alustiza, al 71, un minuto después de que ingresó a la cancha, en un disparo desde fuera del área que no pudo contener el arquero Vázquez Mellado, quien no reaccionó a tiempo y contribuyó en el tanto al quedar a contrapié en ese riflazo de derecha.



Bravos no mantuvo la competencia en el terreno y al minuto 91, en un contragolpe bien ejecutado, Cavallini sepultó las esperanzas del equipo juarense de sumar su primer punto fuera de casa.