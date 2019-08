Empate de último minuto

Alfonso Ocón / El Diario



domingo, 04 agosto 2019 | 06:00

Con un autogol en tiempo de compensación, los Bravitos de la categoría Sub-15 rescataron un empate a cuatro goles con Puebla en actividad de la cuarta jornada de la Liga MX.



En una mañana llena de goles sobre la grama del Complejo Deportivo Los Olivos, el conjunto juarense llegó a dos unidades en el presente torneo, ya que el fin de semana anterior aquí en casa empató sin goles ante Cruz Azul.



Muy rápido en el partido el cuadro fronterizo se vio abajo en el marcador con dos goles que llegaron a los minutos 13 y 14, autoría de Emmanuel Patiño e Iñigo Álvarez, respectivamente.



El descuento lo puso Leonardo Rodríguez con el primero de sus dos goles, al minuto 17 de tiempo corrido.



Al 33’ de la primera mitad La Franja encontró su tercera anotación por conducto de Dylan Torres.



Todo le estaba saliendo al cuadro poblano, que puso más diferencia en el marcador con el gol de Luis García, al minuto 69 de acción.



Pero llegó el despertar ofensivo de Bravos. César Sosa se hizo presente para poner el 4-2, al 70’.



Parecía que el tiempo era poco para que el conjunto juarense lograra el empate, pero los dirigidos por Anuar Gómez no se dieron por vencidos.



Al minuto 81 apareció de nueva cuenta Leonardo Rodríguez con su segundo gol de la confrontación.



Con el marcador 4-3 favorable a los Camoteros, Bravos se fue con todo en los últimos minutos del encuentro.



Fue sobre el tiempo de compensación (90+1) que la escuadra fronteriza encontró el fruto al esfuerzo que puso sobre el terreno de juego.



En una jugada desafortunada del defensa Alexis Parra, los visitantes Bravitos dejaron cifras definitivas de 4-4.



El once titular del representativo juarense estuvo integrado por el cancerbero Erick Valdez. David Delgado, Héctor García, Kevin González y Sebastián Álvarez trabajaron en la defensa. César Sosa y Leonardo Rodríguez estuvieron en la contención, mientras que en labores ofensivas actuaron Alexis Sosa, Jesús Reyes, José Favela y Luis Pérez.



El cuadro fronterizo tiene un partido pendiente (jornada dos) ante América, que se jugará el 14 de agosto en la Ciudad de México. Pero antes, el 10 de agosto, en actividad de la quinta fecha recibirá a Xolos.



Los Bravitos no tuvieron actividad en las dos primeras jornadas de este campeonato y fue hasta el sábado anterior que se presentó con una igualada sin goles ante La Máquina.